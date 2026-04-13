A vítima foi socorrida e levada para o hospital após ser baleada - Reprodução

A vítima foi socorrida e levada para o hospital após ser baleadaReprodução

Publicado 13/04/2026 08:05

Rio - Um homem morreu baleado dentro do "Mia Louge", um bar na Avenida Olegário Maciel, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, na madrugada desta segunda-feira (13). Segundo testemunhas, Ryan Victor Araújo dos Santos, de 28 anos, se envolveu em uma discussão no local.



De acordo com a Polícia Militar, equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) socorreram a vítima e a encaminharam para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas ela não resistiu. O autor do disparo não foi localizado.



Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que Ryan é carregado para fora do estabelecimento e colocado dentro de uma viatura. Na ocasião, ocorria um evento de pagode no restaurante.

A Avenida Olegário Maciel costuma atrair grande público nas noites de fim de semana, por concentrar diversos bares.

Em nota, o advogado Gabriel Habib, que representa o restaurante, informou que autor dos disparos se encontrava do lado de fora do bar e que a vítima estava sendo retirada do local por seguranças no momento em que acabou atingida. O estabelecimento busca ainda imagens de câmeras par fornecer à polícia.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime

Confira a nota na íntegra:

"O restaurante tem total interesse em colaborar com as investigações para tentar descobrir quem foi o autor dos disparos.



O que se sabe até agora, segundo testemunhas, é que autor dos disparos era um uma pessoa que estava na rua no momento da confusão.



A vítima já tinha arrumado confusão dentro do restaurante com algumas pessoas.



Quando os seguranças estavam conduzindo a vítima para a rua, o autor dos disparos, que estava na calçada, entrou na varanda do restaurante, próximo à calçada, efetuou o disparo e fugiu.



O restaurante está buscando as imagens de câmeras par fornecer à Polícia".



