Rio - O Esquadrão Antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil, retirou um artefato explosivo do calçadão de Copacabana, na Zona Sul, na manhã desta segunda-feira (13).
O material estava na calçada da Avenida Atlântica, na altura do hotel Copacabana Palace. Um especialista, vestido com uma roupa específica para o trabalho, recolheu o item com segurança, realizando o protocolo padrão.
Veja o vídeo:
Esquadrão Antibombas da Polícia Civil retira artefato explosivo do calçadão de Copacabana
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