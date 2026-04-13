Artefato explosivo estava no calçadão de CopacabanaReprodução / Redes Sociais

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O Dia
Rio - O Esquadrão Antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil, retirou um artefato explosivo do calçadão de Copacabana, na Zona Sul, na manhã desta segunda-feira (13).
O material estava na calçada da Avenida Atlântica, na altura do hotel Copacabana Palace. Um especialista, vestido com uma roupa específica para o trabalho, recolheu o item com segurança, realizando o protocolo padrão.
Veja o vídeo:
A corporação informou que o explosivo foi apreendido e passará por perícia. A 12ª DP (Copacabana) apura o caso.