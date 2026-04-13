Adolescentes prestaram depoimento na 72ªDPReprodução
Adolescente forçou menina a comer fezes de cachorro por ciúme, diz delegado
Caso será encaminhado ao Ministério Público, que vai determinar as medidas cabíveis
Servidor de Queimados é afastado após atropelar e matar cãozinho com trator
Funcionário de 66 anos disse que não viu o animal no momento do acidente. A Polícia Civil investiga o caso
MPRJ recomenda suspensão de obras na Dutra por risco de alagamentos em Nova Iguaçu
Promotoria cobra novo estudo de drenagem e aponta falhas em intervenções da concessionária Eco Rio Minas em trechos da BR-116
Governo e Prefeitura do Rio decretam ponto facultativo e emendarão feriado de São Jorge
Medida, no entanto, não se aplica aos serviços considerados indispensáveis à população
Governador em exercício exonera presidente interino do Rioprevidência
Felipe Derbli de Carvalho Baptista foi nomeado como substituto do órgão responsável pelo fundo de pensão dos servidores e pensionistas do governo
Jovem desaparece após pegar trem em Japeri ao ir à festa no Centro do Rio
Daniel Lourenço dos Santos não fez mais contato com a família desde sábado (11)
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