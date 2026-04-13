Adolescentes prestaram depoimento na 72ªDP - Reprodução

Adolescentes prestaram depoimento na 72ªDPReprodução

Publicado 13/04/2026 13:53



Rio – A adolescente que obrigou uma menina de 11 anos a comer fezes de cachorro em um condomínio em São Gonçalo, na Região Metropolitana, revelou em depoimento que a motivação para o ato foi ciúme de um garoto. Segundo o delegado Mário Lamblet, da 72ª DP (São Gonçalo), responsável pela investigação, o caso será encaminhado ao Ministério Público.

A situação foi filmada por uma outra adolescente e publicada nas redes sociais. Ambas foram ouvidas na delegacia na quinta (9) e sexta-feira (10) da semana passada.



A autora da gravação disse que apenas acompanhou e filmou. Já a segunda menor, que coagiu a criança, alegou que a vítima ficava "dando mole" para um suposto "namoradinho".



"A gente vai ouvir novamente a vítima e encaminhar o caso ao Ministério Público, que atua junto com o Juizado da Infância e da Juventude aqui da cidade. Em tese, a investigação está concluída e será remetida ao Ministério Público", afirmou o delegado.



Como todas as envolvidas são menores de idade, Lamblet explicou que cabe agora ao Ministério Público do Rio (MPRJ) determinar as medidas cabíveis.

Relembre o caso

O caso aconteceu em um condomínio do bairro Galo Branco. A vítima foi levada a uma área de mata e obrigada a comer fezes de cachorro.

No vídeo divulgado pelas agressoras, uma menina aparece com as fezes em uma sacola de plástico: 'Vai rápido, dá um 'chupão' aqui. Bora (sic), não estou brincando", disse. Em meio a risadas de outras colegas, a vítima fala repetidamente: "Para, não, não quero."



Segundo a avó, a vítima a ligou desesperada logo após o ocorrido. "Ela me ligou chorando muito e não queria me explicar o que estava acontecendo. Só pediu para eu ir lá correndo. Eu larguei tudo o que estava fazendo, saí correndo, e fui lá ver. Chegando lá, ela não queria me contar, ela só entrou direto dentro do carro e falou assim: 'Vó, me tira daqui. Vamos sair daqui, vamos sair daqui'", relatou.