Chefe do tráfico de drogas do Espírito Santo é preso em Sepetiba - Divulgação / Polícia Civil

Chefe do tráfico de drogas do Espírito Santo é preso em SepetibaDivulgação / Polícia Civil

Publicado 13/04/2026 15:19 | Atualizado 13/04/2026 15:25

Rio - Agentes da 32ª DP, na Taquara, em ação conjunta com policiais civis do Espírito Santo, prenderam, nesta segunda-feira (13), um homem apontado como chefe do tráfico de drogas em comunidades do Espírito Santo. Ele foi capturado em Sepetiba, na Zona Oeste, após troca de informações entre as instituições.

Segundo a Polícia Civil, o traficante foi encontrado e detido quando ainda estava dormindo em uma residência, em Sepetiba. A investigação apontou que ele atuava como chefe do tráfico em diversas comunidades do Espírito Santo, principalmente, nas cidades de Cachoeiro de Itapemerim e Marataízes. Mesmo a distância, ele continuava controlando as comunidades e seus comparsas

Contra o criminoso - que não teve a identidade revelada -, os agentes cumpriram dois mandados de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, com condenação de mais de 23 anos de reclusão.