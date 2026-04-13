Chefe do tráfico de drogas do Espírito Santo é preso em SepetibaDivulgação / Polícia Civil
Chefe do tráfico de drogas do Espírito Santo é preso na Zona Oeste do Rio
Criminoso foi encontrado em Sepetiba e estava dormindo quando foi abordado pelos policiais
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