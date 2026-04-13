Jamylle estava foragida da justiça do Estado do Pará - Divulgação / PCERJ

Jamylle estava foragida da justiça do Estado do Pará Divulgação / PCERJ

Publicado 13/04/2026 12:45

Rio - Uma mulher foi presa na manhã desta segunda-feira (13), na comunidade do Tirol, na Freguesia, Zona Sudoeste do Rio, por estelionato. Ela é apontada como integrante de um grupo que causou prejuízo superior a R$ 700 mil às vítimas, por meio de site de falsos leilões.

Segundo a Polícia Civil, Jamylle Silva da Conceição Almeida tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela Justiça do Pará.

Ainda de acordo com a corporação, o esquema criou um site de falsos leilões de veículos, hospedado em servidor estrangeiro e financiado por meio de criptomoedas, com o objetivo de dificultar a rastreabilidade e identificação dos responsáveis.

O grupo chegou a lucrar mais de R$ 700 mil com as fraudes, sendo que uma das vítimas no estado do Pará realizou lance superior a R$ 60 mil em um dos leilões. Policiais civis do Estado de São Paulo prenderam o líder do grupo na última sexta-feira (10).

A ação desta segunda-feira foi realizada em parceria com a Polícia Civil do Pará e faz parte da Operação Falso Lance, decorrente de investigação da Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes (DEOF), vinculada à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE) da Polícia Civil do Pará.