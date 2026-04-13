Uma faixa da via precisou ser ocupada para a ocorrência - Reprodução / COR- Rio

Uma faixa da via precisou ser ocupada para a ocorrência Reprodução / COR- Rio

Publicado 13/04/2026 18:23

Rio - Um motociclista ficou ferido após sua moto pegar fogo dentro do Túnel Rebouças, na tarde desta segunda-feira (13). O incidente ocorreu na segunda galeria, no sentido Centro, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da CET-Rio.

Os bombeiros foram acionados por volta das 16h30. No local, os militares prestaram socorro ao condutor da moto, classificado com ferimentos leves. O homem, que não teve a identificação divulgada, foi encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

Devido ao incêndio, uma faixa da via precisou ser ocupada para o trabalho das equipes de emergência e a retirada do veículo. A interdição gerou um forte congestionamento no trecho durante o fim da tarde, no sentido Centro.