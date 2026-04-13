ANB promoveu ação social em Campo Grande - Divulgação

ANB promoveu ação social em Campo GrandeDivulgação

Publicado 13/04/2026 10:30 | Atualizado 13/04/2026 12:05

A Associação de Negócios do Brasil (ANB) realizou, no último sábado (11), mais uma ação social com o seu grupo de voluntários na região de Campo Grande, na Zona Oeste.

A iniciativa, realizada na Praça Camiranga, contou com o apoio de entidades parceiras e teve como objetivo oferecer uma série de serviços gratuitos à população, como orientação jurídica e emissão de documentos, além de disponibilizar vagas em cursos profissionalizantes.

Foram oferecidas orientações sobre prevenção à dependência química, além de informações voltadas aos direitos das mulheres e das pessoas com deficiência.

Também houve atendimentos para emissão de documentos, como identidade e certidão de casamento.

O presidente da ANB, Raphael Leandro, acompanhou a ação. “O impacto da nossa associação não se limita ao networking e aos negócios gerados entre as empresas, mas à transformação que podemos promover na vida das pessoas. Acreditamos que, nesse contexto, as conexões têm um papel fundamental na mobilização de diferentes atores em prol da sociedade e, especialmente, de quem mais precisa”, destacou Raphael.

O trabalho foi realizado ao longo de toda a manhã e coordenado pelo braço social da instituição, a ANB Social. As ações, sob a responsabilidade de Douglas Manassés e Érica Maia, integram um calendário de atividades.

Criada em 2021, a ANB tem como propósito impulsionar o empreendedorismo por meio da integração entre os setores público e privado, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social no estado.

