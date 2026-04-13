Fogo atingiu o Braseiro Colarinho, na Rua Nelson Mandela, em BotafogoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

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Romulo Cunha
Rio - Um incêndio atingiu um bar, na manhã desta segunda-feira (13), na Rua Nelson Mandela, em Botafogo, na Zona Sul. Não há informações sobre feridos.
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Fogo atingiu o Braseiro Colarinho, na Rua Nelson Mandela, em Botafogo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Fogo atingiu o Braseiro Colarinho, na Rua Nelson Mandela, em Botafogo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Fogo atingiu o Braseiro Colarinho, na Rua Nelson Mandela, em Botafogo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
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Fogo atingiu o Braseiro Colarinho, na Rua Nelson Mandela, em Botafogo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
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Fogo atingiu o Braseiro Colarinho, na Rua Nelson Mandela, em Botafogo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Fogo atingiu o Braseiro Colarinho, na Rua Nelson Mandela, em Botafogo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Fumaça saiu do Braseiro Colarinho, em Botafogo, na Zona Sul - Reprodução / Redes Sociais
Imagens que circulam nas redes sociais mostram fumaça saindo do Braseiro Colarinho. Uma explosão chega a assustar funcionários, que saem correndo de dentro do estabelecimento. Quem passava pela via também se surpreendeu com o fogo. No momento, o bar estava fechado.
Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Humaitá foram acionadas para o local por volta das 9h30. Após o fogo ser controlado, as equipes seguiram na região para trabalho de rescaldo.
Para facilitar o combate ao incêndio, a Rua Nelson Mandela foi parcialmente interditada. Equipes da Guarda Municipal e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) atuaram na região.
A via tem diversos estabelecimentos comerciais voltados à alimentação e bebidas. Além deles, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro também está localizada no trecho.
Ainda não há informações sobre o que causou as chamas.