Ladrão foi detido em flagrante - Divulgação / Segov

Ladrão foi detido em flagranteDivulgação / Segov

Publicado 13/04/2026 11:00

Rio - Dois homens foram presos por tentativa de furto a uma joalheria no Shopping Metropolitano, na Barra Olímpica, Zona Sudoeste, neste domingo (12).

Segundo a Secretaria de Estado de Governo (Segov), responsável pelo Segurança Presente, agentes da operação se deslocaram ao local após receberem informações de que dois suspeitos, de 26 e 24 anos, tentavam cometer o crime dentro do estabelecimento.

Um deles foi detido, enquanto o outro tentou fugir e se escondeu no forro da loja. Após buscas, uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) localizou e prendeu o fugitivo.

Durante a ação, as autoridades apreenderam cordas de nylon, uma marreta, chaves de fenda, alicates, barras metálicas, hastes e outros materiais utilizados no crime. De acordo com a administração do Shopping Metropolitano, não houve feridos e todas as lojas operam normalmente.

Os agentes encaminharam a ocorrência para a 32ª DP (Taquara), onde os dois permanecem presos por tentativa de furto.