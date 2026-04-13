Ladrão foi detido em flagranteDivulgação / Segov

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Rio - Dois homens foram presos por tentativa de furto a uma joalheria no Shopping Metropolitano, na Barra Olímpica, Zona Sudoeste, neste domingo (12).
Segundo a Secretaria de Estado de Governo (Segov), responsável pelo Segurança Presente, agentes da operação se deslocaram ao local após receberem informações de que dois suspeitos, de 26 e 24 anos, tentavam cometer o crime dentro do estabelecimento.
Um deles foi detido, enquanto o outro tentou fugir e se escondeu no forro da loja. Após buscas, uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) localizou e prendeu o fugitivo.
Durante a ação, as autoridades apreenderam cordas de nylon, uma marreta, chaves de fenda, alicates, barras metálicas, hastes e outros materiais utilizados no crime. De acordo com a administração do Shopping Metropolitano, não houve feridos e todas as lojas operam normalmente.
Os agentes encaminharam a ocorrência para a 32ª DP (Taquara), onde os dois permanecem presos por tentativa de furto.
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Ladrão foi detido em flagrante
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