Acidente ocorreu no km 317, na altura do bairro GradimReprodução / Google Maps
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Acidente ocorreu na altura do bairro Gradim, em São Gonçalo
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O caso será encaminhado ao Ministério Público
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Testemunhas afirmam que Kaik Alberto e Silva, 18 anos, teria sido sequestrado por bandidos na última quarta-feira (8)
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