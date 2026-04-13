Acidente ocorreu no km 317, na altura do bairro GradimReprodução / Google Maps

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Rio – Uma colisão entre dois carros e dois ônibus deixou 12 pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (13), na BR-101, em São Gonçalo, Região Metropolitana. O acidente ocorreu no sentido Niterói, no km 317, próximo ao bairro Gradim.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do município se dirigiu ao local às 7h40 e socorreu duas pessoas com ferimentos moderados, levadas ao Hospital Estadual Azevedo Lima, e as outras dez com escoriações leves, ao Pronto Socorro de São Gonçalo. Equipes da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária Arteris ajudaram no resgate.
Em nota, a Arteris informou que não houve interdição da pista.