Decisão do TJRJ saiu na última sexta-feira (10) - Erica Martin / Arquivo O Dia

Decisão do TJRJ saiu na última sexta-feira (10)Erica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 13/04/2026 08:36

Rio - A Justiça do Rio condenou um homem, apontado como traficante do drogas, a 32 anos de prisão pelo assassinato de um idoso, de 74 anos, portador da doença de Alzheimer. O crime ocorreu no Complexo do Alemão, na Zona Norte, em outubro de 2023.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), Renan Nogueira da Silva e outros traficantes, a mando de Phillip da Silva Gregório - conhecido como Professor, um dos líderes do Comando Vermelho (CV) -, mataram Andir José de Barros a socos e chutes, sob a falsa alegação de que ele teria praticado pedofilia na comunidade da Coreia. Depois, os criminosos esconderam o corpo do idoso, que nunca foi encontrado.

Ainda segundo o órgão, o homicídio foi praticado contra pessoa idosa sem qualquer anotação criminal, com impossibilidade de defesa, em razão da superioridade numérica dos autores.

A condenação saiu na última sexta-feira (10). A juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis, da 1ª Vara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ), destacou que a morte de Andir causou grande impacto em sua família.

"As consequências do crime exigem majoração da sanção, pois a viúva da vítima acabou infartando após presenciar as agressões perpetradas contra seu marido. Em razão do crime, a família da vítima teve que mudar de casa e alterar toda a rotina", escreveu na decisão.

Renan foi condenado pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.