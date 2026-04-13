Orquestra Forte de Copacabana fará segunda turnê na China - Bill Vianna / Divulgação

Orquestra Forte de Copacabana fará segunda turnê na ChinaBill Vianna / Divulgação

Publicado 13/04/2026 10:09

De volta à China! Pela segunda vez, a Orquestra Forte de Copacabana - reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro - embarcou para o país asiático, em mais uma turnê internacional. Um grupo de 25 jovens músicos, com idades entre 18 e 21 anos, e em sua maioria de regiões periféricas do Rio de Janeiro, se apresentará em importantes espaços, como festivais, universidades e até na Muralha da China, local onde começou a turnê, no sábado (11), com um flashmob levando a música brasileira a um dos pontos turísticos mais emblemáticos do mundo.



A agenda segue com concertos na Universidade de Petróleo da China, em Pequim (13 de abril); e na Universidade Renmin (14 de abril), durante o Grande Encontro da Juventude China-Brasil. Depois, a Orquestra se apresenta na abertura do Festival de Cantos Folclóricos de Guangxi - Jasmim do Imperador (17 de abril).

Tradicional no sul da China, a festividade reúne apresentações típicas de canto e dança, que celebram a diversidade cultural da região. Encerrando o circuito, acontecem apresentações nas cidades de Guilin (19 de abril) e Guangzhou (21 de abril).



A nova turnê marca as comemorações do Ano Cultural Brasil-China 2026. E a primeira turnê do grupo na China foi em 2024, marcando os 50 anos de relações diplomáticas entre os países.



"O intercâmbio cultural proporcionado aos nossos músicos é extremamente relevante, não apenas pela vivência adquirida, mas principalmente pela possibilidade de conhecer novas tradições por meio da música. É uma honra e uma grande alegria viver essa experiência pela segunda vez”, afirma Márcia Melchior, presidente da RioMont e diretora da Orquestra



No repertório dos concertos, o público chinês vai conferir clássicos da MPB, como “Garota de Ipanema”, “Flor de Lis” e “Canto de Xangô”, além de canções chinesas, reforçando o caráter de troca cultural da iniciativa. A regência do grupo é de Luiz Potter.



Projeto fomenta relações entre Brasil e China



A Orquestra Forte de Copacabana atua como um importante agente de intercâmbio cultural entre Brasil e China. Desde 2022, o projeto tem promovido eventos voltados ao fomento, valorização, desenvolvimento e difusão da cultura chinesa no município e no estado do Rio de Janeiro. Destacam-se três edições do Festival da Primavera - uma realizada no Forte de Copacabana e duas no Theatro Municipal do Rio de Janeiro - além de celebrações que marcaram aniversários das relações diplomáticas entre Brasil e China, entre inúmeros outros eventos de fomento à cultura sino-brasileira.



"Fortalecer as relações entre Brasil e China por meio da cultura, envolvendo jovens músicos, é acreditar no potencial transformador dessas experiências na vida de cada um deles", completa Márcia Melchior.



A cultura chinesa integra o dia a dia da Orquestra. Os alunos recebem aulas de mandarim como parte da formação, as cantoras do grupo interpretam um amplo repertório no idioma e foram preparados arranjos especiais, incorporando temas, melodias e sonoridades chinesas ao repertório da Orquestra. Essas atividades enriquecem o aprendizado musical, promovem trocas interculturais e ampliam as possibilidades de apresentação em festivais e eventos internacionais.



Saiba mais sobre a Orquestra do Forte de Copacabana



A Orquestra Forte de Copacabana teve início apenas com violões, mas hoje possui uma formação de big band e reúne instrumentos como clarineta, flauta transversa, saxofone, trompete, trombone e uma base formada por violão, baixo, guitarra, teclado, percussão e bateria. Os jovens são convidados a apresentar músicas do repertório tradicional da MPB, muito conhecido pelo público, assim como célebres canções de grandes nomes da nossa música porém não tão conhecidas pelo grande público.



Em 2025, o projeto passou por uma significativa expansão, envolvendo um maior número de alunos e a criação de dois novos grupos. A Camerata Forte de Copacabana, composta exclusivamente por mulheres jovens instrumentistas de cordas — incluindo violinos, violas, violoncelo e contrabaixo —, e a Orquestra de Câmara Forte de Copacabana, formada pelas cordas e englobando instrumentos como trompa, oboé, fagote e bateria.



O Instituto Rudá é especializado em gestão de orquestras e, com idealização da produtora e empresária Márcia Melchior, a Orquestra Forte de Copacabana é formada por 28 jovens que possuem de 13 a 21 anos, alunos da rede pública de ensino. Os componentes ensaiam uma vez por semana no Forte de Copacabana e ainda contam com ensino de apoio, como aulas de inglês. A Orquestra também é parceira da Orquestra Shalom, que a acompanha há 12 anos.



"O objetivo da Orquestra é capacitar os jovens para que eles cheguem a ingressar em orquestras profissionais, em orquestras das Forças Armadas, e que tenham um caminho profissionalizante, graças à música. Felizmente, ao longo dos anos, diversos estudantes da Orquestra ingressaram em projetos musicais e culturais, na academia, alguns chegando mesmo ao doutorado. Essa é a nossa maior missão", diz Márcia Melchior.

