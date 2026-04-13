Ele foi preso após a mãe procurar a delegacia e denunciar as agressões, segundo a Polícia Civil - Reprodução / Polícia Civil

Ele foi preso após a mãe procurar a delegacia e denunciar as agressões, segundo a Polícia CivilReprodução / Polícia Civil

Publicado 13/04/2026 07:40

Rio – Um homem foi preso em flagrante por policiais civis, após agredir a própria mãe dentro de casa, na Rua Armando Vieira, no Morro do Tiro, em Teresópolis, na Região Serrana, neste domingo (12).



De acordo com a corporação, a vítima procurou a delegacia do município e relatou ter sido brutalmente agredida pelo filho. Após as informações, agentes da 110ª DP (Teresópolis) se dirigiram ao endereço e o encontraram.



Ele, que não teve a identidade divulgada, vai responder pelo crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica.