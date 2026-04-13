Um trem parou nas imediações da estação Parada de Lucas e passageiros tiveram que andar pelos trilhos - Reprodução / Redes sociais

Um trem parou nas imediações da estação Parada de Lucas e passageiros tiveram que andar pelos trilhosReprodução / Redes sociais

Publicado 13/04/2026 08:22

Rio – Os trens do ramal Saracuruna circulam com atraso de 60 minutos nesta segunda-feira (13), após um tiro atingir a rede elétrica nas proximidades da estação Parada de Lucas, na Zona Norte, na madrugada. Por conta disso, a SuperVia informou que os passageiros precisam trocar de composição na estação da Penha para seguir até os terminais (Central ou Saracuruna).

Técnicos já estão atuando para reestabelecer o serviço, ainda segundo a nota da concessionária.

Em um vídeo que circulou nas redes sociais, é possível ver populares andando entre os trilhos, no escuro, após o trem parar. Outras imagens também mostraram os passageiros recebendo ajuda para subir as escadas e voltar para a plataforma em Parada de Lucas.



Questionada sobre uma possível operação ou confronto na região, a Polícia Militar respondeu que "segundo o Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer), houve interferência na rede elétrica nas proximidades da estação de Vigário Geral".

A nota da corporação informa ainda que "equipes atuam com patrulhamento preventivo nas plataformas, acessos e áreas internas das estações".