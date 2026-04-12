Rio Boat Show começou neste sábado (11) com centenas de barcos expostos - Érica Martin / Agência O Dia

Rio Boat Show começou neste sábado (11) com centenas de barcos expostosÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 12/04/2026 18:09

Rio - Camas de casal e de solteiro, sala de estar e até hidromassagem são algumas características presentes em embarcações do Rio Boat Show, maior evento náutico de outdoor da América Latina, realizado na Marina da Glória, na região central da capital, iniciado neste sábado (11). Os barcos ficarão expostos até o dia 19.

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O evento reúne, em um único espaço, equipamentos, embarcações e experiências que fazem parte do mercado náutico, lazer e o estilo de vida ligado ao mar - desde barcos de recreio até iates e acessórios especializados.

Os pavilhões do Rio Boat Show servem de encontro para entusiastas, empresas, fabricantes, importadores, profissionais e apaixonados pelo universo. Passarelas flutuantes foram montadas para exibição dos barcos, possibilitando a entrada dos visitantes em iates com mais de 30 metros de comprimento.

Para a diretora da Boat Show Eventos, Thalita Vicentini, o Rio Boat Show representa um marco estratégico para o setor. "É a oportunidade inicial de 2026 para quem quer comprar o primeiro barco ou fazer um upgrade. É quando o público consegue ver os modelos de perto, entender diferenças de layout e motorização, comparar faixas de tamanho e conversar diretamente com estaleiros e fornecedores de serviços. Esse contato acelera a decisão de compra e faz do evento um termômetro do mercado, não só pelo volume de negócios, mas pela qualidade do visitante, que chega com intenção clara de avaliar opções", afirmou.

A maior embarcação exposta é o Ferretti Yachts 1000. Em seu interior, são cinco suítes e amplas áreas de convivência. Entres os destaques estão o seu convés superior com acesso direto à proa, sem degraus. O barco também tem um acesso ao mar facilitado por uma plataforma ampla e submergível.

Atrações

Além da visita a uma centena de embarcações, equipamentos e novas tecnologias expostas, os visitantes podem realizar experiências náuticas como passeios de vela neste domingo (12) e nos dias 18 e 19. Ainda há a possibilidade de batismo de mergulho em tanque de 5 metros durante todo o evento.

Conversas com atletas e grandes nomes da náutica mundial serão destaques no espaço Nautica Talks nos pavilhões internos. Neste final de semana houve presença de personalidades como dos velejadores Izabel Pimentel e Aleixo Belov.

Neste domingo (12), terá um show musical com Luana Camarah, às 19h, seguido do grande desfile de barcos na Baía de Guanabara.