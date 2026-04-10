Adriana Souza Possobom Aragão de Miranda foi presa na quarta-feira (8) - Érica Martin/Agência O Dia

Adriana Souza Possobom Aragão de Miranda foi presa na quarta-feira (8)Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 10/04/2026 17:22

Adriana Souza Possobom Aragão de Miranda, irmã do mestre de capoeira Paulo Cesar da Silva Souza, conhecido como Paulinho Sabiá. Ela é apontada como a Rio - A Justiça do Rio manteve, nesta sexta-feira (10), a prisão preventiva, irmã do mestre de capoeira Paulo Cesar da Silva Souza, conhecido como Paulinho Sabiá. Ela é apontada como a mandante do assassinato do próprio irmão no dia 18 de fevereiro deste ano, em Niterói.

Durante a audiência de custódia, a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar à Adriana, enquanto o Ministério Público do Rio (MPRJ) pediu pela permanência da prisão. Na decisão, o juiz Diego Fernandes Silva Santos, considerou válido o mandado de prisão, não havendo notícias de que a atual prisão seja ilegal. Ela está presa desde quarta-feira (8).

O crime





De acordo com a investigação, a motivação do crime estaria relacionada a interesses financeiros. Paulinho Sabiá costumava guardar dinheiro em espécie, e há indícios de que a irmã já havia participado de um episódio anterior de roubo.



Um dia depois do assassinato,



Coube a própria Adriana a liberação do corpo de Paulinho Sabiá no Instituto Médico Legal (IML). As investigações apontaram que os autores haviam tentado matar a vítima dois dias antes, mas não conseguiram concluir a ação porque a arma falhou. No dia do assassinato, Paulo foi executado por dois homens em uma motocicleta, com apoio de uma terceira pessoa, que monitorava a rotina da vítima.De acordo com a investigação, a motivação do crime estaria relacionada a interesses financeiros. Paulinho Sabiá costumava guardar dinheiro em espécie, e há indícios de que a irmã já havia participado de um episódio anterior de roubo.Um dia depois do assassinato, Adriana concedeu entrevista para a imprensa e se mostrou chocada com o caso. Na ocasião, ela afirmou que não entendia o motivo do crime. "Ele seria incapaz de fazer qualquer mal. Nos anos 1980, quando a capoeira era uma coisa mais agressiva, ele participou dos movimentos para pacificar. A vida dele era a capoeira. Então, com certeza, estamos muito perdidos, não sabemos quem pode ter feito isso, nem por quê", disse ela.Coube a própria Adriana a liberação do corpo de Paulinho Sabiá no Instituto Médico Legal (IML).

Matador de aluguel confessou crime



Juan Nunes dos Santos, que pilotava a moto nas duas ações criminosas, foi preso no sábado (4). Durante a investigação, os agentes descobriram que os criminosos contavam com informações privilegiadas sobre os hábitos da vítima. A análise do celular de Juan constatou que a própria irmã mantinha contato frequente com ele, buscando detalhes sobre sua localização e rotina pouco antes dos ataques.



Após ser detido, Juan confessou a participação no crime e confirmou a informação sobre Adriana ser a responsável por repassar as informações. Com base nas provas reunidas, os policiais representaram pela prisão de Adriana.



Contra os envolvidos, foram cumpridos mandados de prisão temporária.



Quem era Paulino Sabiá



Paulinho Sabiá iniciou sua trajetória ainda criança, jogando capoeira nas ruas de Niterói. Formado no tradicional Grupo Senzala, foi discípulo de Mestre Camisa e, em 1989, fundou o Grupo Capoeira Brasil ao lado de Mestre Boneco e Mestre Paulão Ceará, organização que se tornaria uma das maiores do mundo, com atuação em dezenas de países.



Reconhecido pelo estilo leve, técnico e criativo, Sabiá era considerado um dos grandes responsáveis pela consolidação da chamada capoeira contemporânea, que uniu fundamentos tradicionais a novas abordagens de jogo, musicalidade e pedagogia. Seu trabalho influenciou gerações de mestres, professores e praticantes.