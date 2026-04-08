Irmã do mestre Paulo, Adriana Possobom esteve no IML um dia depois do crime - Érica Martin/Agência O Dia

Irmã do mestre Paulo, Adriana Possobom esteve no IML um dia depois do crimeÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 08/04/2026 15:10

Adriana Souza Possobom Aragão de Miranda, irmã do mestre de capoeira Paulo Cesar da Silva Souza, conhecido como Paulinho Sabiá, foi presa nesta quarta-feira (8), apontada como Rio -, irmã do mestre de capoeira, conhecido como Paulinho Sabiá, foi presa nesta quarta-feira (8), apontada como mandante do assassinato dele. Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) a localizaram no bairro Badu, na Região Oceânica de Niterói.

O crime aconteceu no dia 18 de fevereiro, no bairro de Icaraí. As investigações apontaram que os autores haviam tentado matar a vítima dois dias antes. Porém, não conseguiram concluir o crime por que a arma falhou na hora dos disparos. No dia do crime, Paulo foi executado por dois homens em uma motocicleta, com apoio de uma terceira pessoa, que monitorava a rotina da vítima.

A motivação do crime, de acordo com a investigação, estaria relacionada a interesses financeiros. Paulinho Sabiá costumava guardar dinheiro em espécie e há indícios de que a irmã já havia participado de um episódio anterior de roubo.

Um dia depois do assassinato, Adriana chegou a conceder entrevistas para a imprensa e se mostrou chocada com o caso. Na ocasião, ela afirmou que não entendia o motivo do crime. "Ele seria incapaz de fazer qualquer mal. Nos anos 1980, quando a capoeira era uma coisa mais agressiva, ele participou dos movimentos para pacificar. A vida dele era a capoeira. Então, com certeza, estamos muito perdidos, não sabemos quem pode ter feito isso, nem por quê", disse ela.

Inclusive, coube a Adriana a liberação do corpo de Paulinho Sabiá no Instituto Médico Legal (IML).

Assassino confessou participação no crime

Juan Nunes dos Santos, que pilotava a moto nas duas ações criminosas, foi preso no sábado (4). Durante a investigação, os agentes descobriram que os criminosos contavam com informações privilegiadas sobre os hábitos da vítima. A análise do celular de Juan constatou que a própria irmã mantinha contato frequente com ele, buscando detalhes sobre sua localização e rotina pouco antes dos ataques.



Após ser detido, Juan confessou a participação no crime e confirmou a informação sobre Adriana ser a responsável por repassar as informações. Com base nas provas reunidas, os policiais representaram pela prisão de Adriana.



Contra os envolvidos, foram cumpridos mandados de prisão temporária.

Quem era Paulinho Sabiá

Paulinho Sabiá, nascido Paulo César da Silva Sousa, iniciou sua trajetória ainda criança, jogando capoeira nas ruas de Niterói. Formado no tradicional Grupo Senzala, foi discípulo de Mestre Camisa e, em 1989, fundou o Grupo Capoeira Brasil ao lado de Mestre Boneco e Mestre Paulão Ceará — organização que se tornaria uma das maiores do mundo, com atuação em dezenas de países.



Reconhecido pelo estilo leve, técnico e criativo, Sabiá era considerado um dos grandes responsáveis pela consolidação da chamada capoeira contemporânea, que uniu fundamentos tradicionais a novas abordagens de jogo, musicalidade e pedagogia. Seu trabalho influenciou gerações de mestres, professores e praticantes.