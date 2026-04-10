Tiros em ação da Polícia Civil assustam motoristas na Linha Amarela, na tarde desta sexta-feira (10)Reprodução/Redes sociais

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Um intenso tiroteio assustou motoristas que trafegavam pela Linha Amarela, na altura do acesso 3, por volta das 17h desta sexta-feira (10). A situação aconteceu durante uma ação policial envolvendo agentes da Polícia Civil em uma das faixas da via expressa, no sentido Barra da Tijuca. A corporação ainda não informou a dinâmica do ocorrido. Até o momento, não há informações sobre feridos.
Vídeos publicados por testemunhas nas redes sociais mostram motoristas apreensivos em meio ao tiroteio. Para se proteger, algumas pessoas se esconderam atrás dos carros, enquanto outras tentaram avançar pelo congestionamento para deixar o local rapidamente. Veja as imagens abaixo:


Durante a ocorrência, uma das faixas da Linha Amarela chegou a ser completamente interditada. Às 18h50, quase duas horas após o início da ação, motoristas ainda enfrentavam um grande congestionamento no retorno para casa.

Em nota, a Lamsa informou que, na tarde desta sexta-feira (10), houve uma ocorrência policial no acesso 3 da Linha Amarela, na altura da Abolição, no sentido Barra da Tijuca. "A ação já foi encerrada e a pista liberada", informou a concessionária.