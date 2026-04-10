Tiros em ação da Polícia Civil assustam motoristas na Linha Amarela, na tarde desta sexta-feira (10)Reprodução/Redes sociais
Registro de assalto seguido troca de tiros hoje a tarde na Linha Amarela. pic.twitter.com/TwfPEcNxKO— Informe RJO (@InformeRJO) April 10, 2026
Durante a ocorrência, uma das faixas da Linha Amarela chegou a ser completamente interditada. Às 18h50, quase duas horas após o início da ação, motoristas ainda enfrentavam um grande congestionamento no retorno para casa.
Em nota, a Lamsa informou que, na tarde desta sexta-feira (10), houve uma ocorrência policial no acesso 3 da Linha Amarela, na altura da Abolição, no sentido Barra da Tijuca. "A ação já foi encerrada e a pista liberada", informou a concessionária.
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