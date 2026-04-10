Tiros em ação da Polícia Civil assustam motoristas na Linha Amarela, na tarde desta sexta-feira (10) - Reprodução/Redes sociais

Tiros em ação da Polícia Civil assustam motoristas na Linha Amarela, na tarde desta sexta-feira (10)Reprodução/Redes sociais

Publicado 10/04/2026 19:24

Rio - Um intenso tiroteio assustou motoristas que trafegavam pela Linha Amarela, na altura do acesso 3, por volta das 17h desta sexta-feira (10). A situação aconteceu durante uma ação policial envolvendo agentes da Polícia Civil em uma das faixas da via expressa, no sentido Barra da Tijuca. A corporação ainda não informou a dinâmica do ocorrido. Até o momento, não há informações sobre feridos.