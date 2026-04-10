Prefeitura inicia obras na Linha Vermelha após morte de motociclista - Reprodução de vídeo / Instagram

Prefeitura inicia obras na Linha Vermelha após morte de motociclistaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 10/04/2026 16:53





"São 22h05 (de quinta-feira, 9). Estamos na Linha Vermelha. Tivemos muita repercussão essa semana com o acidente que aconteceu aqui, infelizmente, numa dessas juntas estruturais. Estamos fazendo esse vídeo para dizer que as obras já começaram. Vamos tirar completamente essa junta metálica que escorrega e também gera risco", informou Cavalieri. Rio - O prefeito do Rio Eduardo Cavalieri (PSD) anunciou nas redes sociais o início das obras na Linha Vermelha para substituir juntas metálicas por borrachas de dilatação. O prazo para conclusão dos trabalhos é de dois meses. A ação ocorreu após Luís Caetano Braz Filho, de 35 anos, morrer em um acidente provocado por uma falha na pista "São 22h05 (de quinta-feira, 9). Estamos na Linha Vermelha. Tivemos muita repercussão essa semana com o acidente que aconteceu aqui, infelizmente, numa dessas juntas estruturais. Estamos fazendo esse vídeo para dizer que as obras já começaram. Vamos tirar completamente essa junta metálica que escorrega e também gera risco", informou Cavalieri.

"E vamos substituir toda a borracha dessa junta da dilatação, para garantirmos que não tenha qualquer risco na Linha Vermelha. Isso é uma junta de infraestrutura normal. Mas para evitar novos acidentes, na quinta, imediatamente a gente isolou e fechou essa área, e já determinamos que começasse a obra. Vamos refazer tudo. Tirar a junta metálica, colocar concreto e borracha. [...] Em dois meses estará tudo pronto. Vai ficar isolado", completou o prefeito. Na legenda do post, ele escreveu: "Não há qualquer risco estrutural na via".

Entenda

Na quinta-feira da semana passada (2), Luís foi arremessado de uma altura de mais 15 metros, em São Cristóvão, na Zona Norte, após a roda dianteira da sua moto ficar presa na fenda das juntas. Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu. O motociclista foi sepultado no sábado (4), no Cemitério Jardim da Saudade, na Sulacap.

O caso provocou indignação e revolta dos familiares nas redes. O irmão de Luís chegou a publicar um vídeo, no local do acidente, pedindo orações e que "ninguém mais seja uma vítima". Na quarta (8), uma manifestação de motoboys ocupou a Linha Vermelha, na saída da Ilha do Fundão. Eles pediram justiça e denunciaram a negligência nas vias públicas.



