"São 22h05 (de quinta-feira, 9). Estamos na Linha Vermelha. Tivemos muita repercussão essa semana com o acidente que aconteceu aqui, infelizmente, numa dessas juntas estruturais. Estamos fazendo esse vídeo para dizer que as obras já começaram. Vamos tirar completamente essa junta metálica que escorrega e também gera risco", informou Cavalieri.
"E vamos substituir toda a borracha dessa junta da dilatação, para garantirmos que não tenha qualquer risco na Linha Vermelha. Isso é uma junta de infraestrutura normal. Mas para evitar novos acidentes, na quinta, imediatamente a gente isolou e fechou essa área, e já determinamos que começasse a obra. Vamos refazer tudo. Tirar a junta metálica, colocar concreto e borracha. [...] Em dois meses estará tudo pronto. Vai ficar isolado", completou o prefeito. Na legenda do post, ele escreveu: "Não há qualquer risco estrutural na via".
Entenda
Na quinta-feira da semana passada (2), Luís foi arremessado de uma altura de mais 15 metros, em São Cristóvão, na Zona Norte, após a roda dianteira da sua moto ficar presa na fenda das juntas. Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu. O motociclista foi sepultado no sábado (4), no Cemitério Jardim da Saudade, na Sulacap.
O caso provocou indignação e revolta dos familiares nas redes. O irmão de Luís chegou a publicar um vídeo, no local do acidente, pedindo orações e que "ninguém mais seja uma vítima". Na quarta (8), uma manifestação de motoboys ocupou a Linha Vermelha, na saída da Ilha do Fundão. Eles pediram justiça e denunciaram a negligência nas vias públicas.
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