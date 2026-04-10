Ciclistas levaram flores, balões brancos e cartazes. Um deles dizia: 'Atropelar ciclista não é acidente'Reprodução/Redes sociais
O grupo percorreu a região pedindo melhorias na infraestrutura cicloviária da cidade, como a construção e manutenção de ciclovias. O humorista e roteirista Vinicius Cacofonias, pai de Francisco, também participou da manifestação.
Na praça, ciclistas vestiam roupas brancas, levaram flores, balões da mesma cor e cartazes, um deles dizia: "Atropelar ciclista não é acidente".
Durante o ato, foi instalada uma "bicicleta fantasma", pintada de branco, próxima ao local do atropelamento. "É uma intervenção para lembrar ciclistas mortos no trânsito e denunciar a violência e a imprudência que tiram milhares de vidas inocentes todos os anos", afirmou um dos participantes.
Em nota, o grupo Bike Zona Norte, responsável pela organização do ato, classificou o caso como "uma tragédia que revela o desprezo de motoristas pelo direito de ciclistas circularem nas ruas e também o descaso do poder público em construir e manter estruturas cicloviárias que protejam a vida e favoreçam um trânsito mais humanizado".
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