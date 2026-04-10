Ciclistas levaram flores, balões brancos e cartazes. Um deles dizia: 'Atropelar ciclista não é acidente' - Reprodução/Redes sociais

Ciclistas levaram flores, balões brancos e cartazes. Um deles dizia: 'Atropelar ciclista não é acidente'Reprodução/Redes sociais

Publicado 10/04/2026 18:31

Rio - Ciclistas realizaram um ato na Praça Saens Peña, na Tijuca, Zona Norte do Rio, na noite desta sexta-feira, em homenagem a Emanoelle Farias e ao filho, Francisco Farias Antunes, mãe e filho mortos em um acidente envolvendo uma bicicleta elétrica e um ônibus no mesmo bairro.

A concentração teve início às 17h, quando dezenas de pessoas se reuniram com bicicletas. Por volta das 18h, começou o protesto, com uma passeata em direção ao local do atropelamento, no cruzamento das ruas Conde de Bonfim e Pinto de Figueiredo.

O motorista que trafega pela Conde de Bonfim no sentido Usina encontra trânsito com retenções a partir da altura da rua Pinto de Figueiredo até o fim da Avenida Heitor Beltrão. Também há retenções na Rua General Roca e Rua Santo Afonso.



O grupo percorreu a região pedindo melhorias na infraestrutura cicloviária da cidade, como a construção e manutenção de ciclovias. O humorista e roteirista Vinicius Cacofonias, pai de Francisco, também participou da manifestação.



Na praça, ciclistas vestiam roupas brancas, levaram flores, balões da mesma cor e cartazes, um deles dizia: "Atropelar ciclista não é acidente".



Durante o ato, foi instalada uma "bicicleta fantasma", pintada de branco, próxima ao local do atropelamento. "É uma intervenção para lembrar ciclistas mortos no trânsito e denunciar a violência e a imprudência que tiram milhares de vidas inocentes todos os anos", afirmou um dos participantes.



Em nota, o grupo Bike Zona Norte, responsável pela organização do ato, classificou o caso como "uma tragédia que revela o desprezo de motoristas pelo direito de ciclistas circularem nas ruas e também o descaso do poder público em construir e manter estruturas cicloviárias que protejam a vida e favoreçam um trânsito mais humanizado".





