Ciclovia Tim Maia é fechada após ondas de até 2 metros na orlaDivulgação/COR-Rio
Ciclovia Tim Maia é fechada após ondas de até 2 metros na orla
Interdição ocorre mesmo após fim do aviso de ressaca; Avenida Niemeyer segue aberta
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