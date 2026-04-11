Ciclovia Tim Maia é fechada após ondas de até 2 metros na orla - Divulgação/COR-Rio

Ciclovia Tim Maia é fechada após ondas de até 2 metros na orlaDivulgação/COR-Rio

Publicado 11/04/2026 22:22

Rio - A Marinha do Brasil encerrou às 21h deste sábado (11) o aviso de ressaca na orla do Rio de Janeiro. Apesar disso, a Ciclovia Tim Maia permanece fechada desde as 19h, no trecho entre São Conrado e a passarela metálica do Vidigal.

De acordo com o Centro de Operações Rio, a interdição foi adotada após o registro de ondas com cerca de 2 metros de altura na região. O bloqueio atinge exclusivamente a ciclovia e não interfere no trânsito da Avenida Niemeyer, que segue funcionando normalmente entre São Conrado e Leblon.

Segundo o COR-Rio, o fechamento da via para ciclistas é realizado apenas em situações de condições adversas mais intensas, como mar agitado e ventos fortes. Entre os critérios considerados para a interdição estão ondas acima de 2 metros em intervalos de até 15 segundos, ventos superiores a 65 km/h na estação meteorológica do Vidigal e ocorrência de chuva forte na região.

O órgão informou ainda que o bloqueio é comunicado aos usuários por meio de alarmes sonoros, painéis luminosos com alertas, fechamento de cancelas e reforço da presença de guardas municipais ao longo do trajeto.