Douglas Ruas (PL) e André Marinho (Novo) devem se apoiar nas eleições de outubro - Reprodução

Douglas Ruas (PL) e André Marinho (Novo) devem se apoiar nas eleições de outubroReprodução

Publicado 11/04/2026 16:45

Rio - O deputado estadual Douglas Ruas (PL), pré-candidato ao Governo do Rio nas eleições de outubro, e o empresário Paulo Marinho, pai de André Marinho, que concorrerá ao cargo pelo Novo, firmaram uma aliança durante um almoço, em um restaurante de Ipanema, na Zona Sul, nesta sexta-feira (10).

A informação é do site Tempo Real. O principal tópico da reunião foi criar um pacto entre André e Douglas pela unidade da direita na disputa. Os participantes do encontro acreditam que um dos dois disputará o segundo turno contra Eduardo Paes (PSD), ex-prefeito do Rio. Quem for, terá o apoio do outro.

O almoço ainda contou com a participação de Leo Rodrigues, que coordenará a campanha de Marinho. Paulo, pai de André, é o primeiro suplente do senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à presidência e um dos maiores incentivadores da candidatura de Douglas. Já Leo é seu segundo suplente, sendo coordenador da campanha de Flávio ao Senado em 2018.

A ideia da pré-campanha de Marinho é realizar o lançamento do nome ao Governo do Rio, no dia 9 de maio, no Expo Rio, na Cidade Nova, região central da capital. São esperadas personalidades nacionais do partido Novo, como Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais.