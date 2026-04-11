Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, ganhou novo espaço de lazer - Divulgação / Prefeitura do Rio

Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, ganhou novo espaço de lazerDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 11/04/2026 19:28 | Atualizado 11/04/2026 19:34

Rio - Moradores do Morro do Adeus, localizado no Complexo do Alemão, na Zona Norte, ganharam um novo espaço de lazer, esporte e convivência, neste sábado (11). O espaço, próximo ao teleférico, tem quiosques, quadra poliesportiva, capela, parque infantil e até academia da terceira idade.

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As obras da Praça do Mirante Morro do Adeus integram o programa Morar Carioca, executado pela Secretaria Municipal de Habitação (SMH). A área, com 5.155 metros quadrados, recebeu investimento na pavimentação e no paisagismo.

"A gente investe, se dedica e tem um olhar atento para os que mais precisam. E olhar para os grandes complexos é fundamental. O Morro do Adeus é simbólico para nós. Inaugurar um mirante, uma praça de lazer, com essa qualidade para a população, principalmente para as crianças, é um orgulho muito grande. Esse é um governo de continuidade. Só dá para investir assim quando temos gestão", destacou o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD).

Um dos destaques da obra é a Praça Musical Preta Gil, espaço lúdico voltado para incentivar a musicalização de crianças, jovens e adultos. Com design inclusivo, oferece instrumentos de sopro, tambores e xilofones em uma trilha lúdica, com amarelinha sonora, pintura acessível para pessoas com baixa visão, circuito sensorial e tubos de vento.

"Esse projeto representa a inclusão. Conseguimos fazer com que essas pessoas, realmente, tivessem voz, vez e a oportunidade de estar sendo beneficiadas com uma iniciativa grandiosa. É importante a prefeitura, o poder público, atuar aonde o povo precisa, que são nos becos e vielas e, principalmente, em locais que a gente sabe que muitos não chegam", disse a subprefeita dos Grandes Complexos, Marlí Peçanha.

As obras do Morro do Adeus tiveram um investimento de R$ 1,98 milhão e também vão beneficiar os moradores de outras comunidades do Complexo do Alemão, que tem 54.202 habitantes.

"O espaço tem muitas opções para a comunidade. Quadra, uma capela, uma área para as crianças, entre outros serviços. Temos, por exemplo, um local interessante que as pessoas só têm ideia que isso pode ter na Zona Sul, na praia: a quadra de beach soccer!", ressaltou o secretário municipal de Habitação, Claudio Dutra.

Moradora do Morro do Adeus há 40 anos, a comerciante Maria da Guia Pereira de Souza, de 60 anos, comemorou a nova área de lazer, que inclui uma academia para a terceira idade.

"Eu vou ser a primeira a chegar na academia todos os dias. Adoro fazer atividade física. As crianças também terão mais opções para se divertirem. A comunidade agradece muito", afirmou.

Durante a entrega do novo espaço, a capela foi palco de uma cerimônia de casamento organizada pela Subprefeitura dos Grandes Complexos. Moradores da comunidade, os noivos Verônica Araújo, 21, que nasceu no Morro do Adeus, e Tiago Silva, 24, subiram no altar durante a inauguração, acompanhados por cinco casais de padrinhos, além de familiares e moradores locais. A aliança foi levada pelo filho do casal, de 2 anos.

"Namoramos, noivamos e fomos morar juntos. Agora vamos realizar o sonho de casar no religioso, que é ainda mais marcante", comemorou Verônica.

Desde 2025, a SMH trabalha em projetos de revitalização de praças nas zonas Norte e Oeste do município. Dezenove novos espaços de esporte e lazer já foram entregues à população de áreas como Complexo da Maré, Barreira do Vasco, Complexo da Penha, Manguinhos, Rocha, Ilha do Governador, Cosmos, Pedra de Guaratiba, Bangu, Guaratiba, Padre Miguel, Santa Cruz, Anchieta, Campo Grande e Vila Kennedy. Outras 31 praças estão com obras em andamento.