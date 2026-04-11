Shopping Park Jacarepaguá é um dos centros comerciais que receberão o mutirão do TRE-RJ - Divulgação

Shopping Park Jacarepaguá é um dos centros comerciais que receberão o mutirão do TRE-RJDivulgação

Publicado 11/04/2026 14:02

Eleitores que quiserem cadastrar biometria ou regularizar o título podem aproveitar a ação promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) neste sábdo, 11, e no domingo, 12. A Corte fará o atendimento ao cidadão no Park Shopping Campo Grande e no Shopping Park Jacarepaguá, ambos na Zona Oeste.

Neste sábado, o atendimento ocorre até as 16h. No domingo, o eleitor pode procurar os serviços das 13h às 18h. As ações intensificam a campanha do TRE-RJ na reta final antes do fechamento do cadastro eleitoral. O prazo para solicitar regularização, cadastramento biométrico e emissão do título de eleitor, entre outros, termina em 6 de maio. Na cidade do Rio de Janeiro, mais de 300 mil pessoas estão com o título cancelado e cerca de 1,2 milhão ainda não possuem as digitais cadastradas.

No Park Jacarepaguá, o evento utilizará a mesma loja e a mesma estrutura montada durante a ação realizada nos dias 21 e 22 de março, na primeira passagem do projeto Justiça Eleitoral Itinerante pelo empreendimento esse ano. Para garantir agilidade no fluxo, cada centro comercial contará com 10 kits de atendimento. Serão realizados até 400 atendimentos por dia em cada shopping, com distribuição de senhas.

O serviço é gratuito e não há necessidade de agendamento. Para ser atendido, o eleitor deve comparecer com um documento oficial de identificação com foto e um comprovante de residência emitido há menos de 90 dias.

