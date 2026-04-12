Objetivo do Balcão do Consumidor é descentralizar e dar atendimento rápido - Divulgação

Objetivo do Balcão do Consumidor é descentralizar e dar atendimento rápidoDivulgação

Publicado 12/04/2026 00:00

A Cidade de Deus acaba de ganhar uma unidade do Balcão do Consumidor, inciativa da Secretaria de Defesa do Consumidor e do Procon-RJ, em parceria com o Cepasc, Centro de Pesquisas e de Ações Sociais e Culturais. O novo polo funciona na sede da CUFA, situada na Rua Edgar Werneck, 1.615, e amplia o alcance do projeto: uma rede com 20 unidades em todo estado.



O espaço funciona como um ponto permanente de acolhimento, orientação e atendimento à população, ampliando o acesso a direitos por meio de serviços de defesa do consumidor, além de suporte jurídico, psicológico e de assistência social, com atendimento acessível, inclusive em Libras.



O propósito do Balcão do Consumidor é descentralizar o atendimento e garantir à população de todas as localidades do estado acesso rápido e eficiente a um sistema de apoio focado na resolução de problemas de consumo e oferta de serviços e oportunidade.



Madureira, Vila da Penha, Rio das Pedras, Angra dos Reis, Vila Cruzeiro, Itaguai, Taquara, Teresópolis, São Gonçalo, São João de Meriti já contam com Balcão do Consumidor. O atendimento gratuito e personalizado nos polos acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, por ordem de chegada.