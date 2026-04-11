Exposição com obras gigantes e feira de adoção de animais agitam Praça MauáÉrica Martin / Agência O Dia

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Romulo Cunha
Rio - Uma intervenção artística com obras gigantes, incluindo um gato de 9 metros de diâmetro, despertou a atenção de quem caminhou pela Praça Mauá, próximo ao Museu do Amanhã, no Centro do Rio, neste sábado (11). O evento faz parte de uma ação de reflexão sobre acolhimento, empatia e saúde emocional, temas que são ligados ao universo pet. No mesmo local, há uma feira de adoção de animais.
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Camila Inglês, funcionária da Cobasi, destaca importância da reflexão sobre adoção de animais - Érica Martin / Agência O Dia
Cristiane Gomes (direita) é voluntária na feira de adoção - Érica Martin / Agência O Dia
Caio Castelo visitou a feira de adoção da Praça Mauá e elogiou iniciativa - Érica Martin / Agência O Dia
Eduardo Baum é o artista responsável pelas obras gigantes - Érica Martin / Agência O Dia
Eduardo Baum é o artista responsável pelas obras gigantes - Érica Martin / Agência O Dia
Exposição com obras gigantes e feira de adoção de animais agitam Praça Mauá - Érica Martin / Agência O Dia
Exposição com obras gigantes e feira de adoção de animais agitam Praça Mauá - Érica Martin / Agência O Dia
Exposição com obras gigantes e feira de adoção de animais agitam Praça Mauá - Érica Martin / Agência O Dia
Exposição com obras gigantes e feira de adoção de animais agitam Praça Mauá - Érica Martin / Agência O Dia
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Exposição com obras gigantes e feira de adoção de animais agitam Praça Mauá - Érica Martin / Agência O Dia
Exposição com obras gigantes e feira de adoção de animais agitam Praça Mauá - Érica Martin / Agência O Dia
Exposição com obras gigantes e feira de adoção de animais agitam Praça Mauá - Érica Martin / Agência O Dia
Exposição com obras gigantes e feira de adoção de animais agitam Praça Mauá - Érica Martin / Agência O Dia
A ativação "Histórias que Criam Laços" apresenta duas estruturas criadas pelo artista Eduardo Baum, de 35 anos. Uma delas é chamada de "Abrigo de Histórias", realizada em formato de livro, que convida o público a "entrar" nas páginas e conhecer histórias reais sobre adoção de animais. Cada relato da escultura celebra o encontro entre os humanos e seus pets, destacando o vínculo afetivo e a importância da adoção.
A segunda intervenção é chamada de "Círculo de Paz", que mostra um gato deitado em posição de concha, cuja cauda se transforma em um banco, criando um espaço de descanso, diversão e contemplação. A obra simboliza o acolhimento, o equilíbrio e a harmonia, que são sentimentos que refletem o papel dos pets na vida das pessoas.
Ao DIA, Baum destaca que a exposição ajuda a chamar o público para refletir e até para promover a feira de adoção do local.
"Estamos aqui na Praça Mauá em uma linda exposição de arte. Temos duas grandes obras de intervenções urbanas, que ajudam a causar reflexão, a trazer um pouco de arte para a vida das pessoas e a ajudar a promover a feira. As crianças são o coração da nossa exposição. Sem elas, nada disso faz sentido. Temos um gato gigante e as crianças pulam no rabo, que é para ser interativo, para brincar mesmo. É uma obra de arte interativa", diz.
Aproveitando o atrativo, o abrigo "Toda Vida Importa", que trata sobre a saúde dos animais, promove neste sábado (11) e neste domingo (12) uma feira de adoção na Praça Mauá. A advogada Cristiane Gomes, de 35 anos, é voluntária no evento e explica como realizar o processo para conseguir um dos pets.
"Trabalho no abrigo tem alguns meses. Participo ajudando no cuidado aos animais - dando água e comida - e auxiliando na adoção. Eles não saem daqui adotados. Primeiro, quem tem interesse, preenche um formulário que é encaminhado ao setor jurídico do abrigo. Só após, eles podem ser adotados. Não é uma doação e sim uma adoção. Você escolhe um animal, tira foto, preenche o formulário e encaminha para o nosso WhatsApp. Será feita uma análise do seu formulário. Depois, você vai receber uma visita do abrigo na sua casa. Será avaliada condições para adoção e aí sim poderá sair com o animal, que já irá vermifugado, com banho tomado e com as vacinas", conta.
O estudante Caio Castelo, 21, passeava pela região e se apaixonou por um dos animais. "Eu estava no Museu de Arte do Rio, olhei lá de cima e falei que ia dar uma paradinha aqui para observar. Eu já tenho cachorro em casa, mas vim dar uma olhada. Os animais são lindos. Se pudesse, levava. Se eu tivesse a minha casa, levava. Se Deus quiser, vão levar todos eles para algum lar que possam ser cuidados. Achei legal a feira, em uma área bem frequentada, é uma boa iniciativa", destaca.
A exposição e a feira, de acesso gratuito, ficarão disponíveis na Praça Mauá até este domingo (12).
Programação
As obras marcam a continuidade de uma campanha que encerrou as comemorações de 40 anos da empresa Cobasi, que trabalha com o conceito de megaloja com produtos para pets, casa e jardim. O projeto reforça o compromisso da companhia com o bem-estar animal, a adoção responsável e o fortalecimento dos vínculos afetivos entre pets e tutores.
"No ano passado, a Cobasi completou 40 anos e para comemorar fizemos essa intervenção pela primeira vez na cidade de São Paulo. Devido ao sucesso e os pedidos que tivemos nas redes sociais, a gente trouxe esse evento para o Rio, na Praça Mauá. Está sendo um evento bem legal, as pessoas estão curtindo bastante as obras, o dia lindo e o cenário da praça ajuda super. A gente trouxe também a feira de adoção. A ideia é as pessoas se inspirarem nas histórias e também adotarem um pet aqui no evento", conta Camila Inglês, 36, funcionária da empresa.
A programação do evento neste final de semana tem contação de histórias, das 10h às 16h, e apresentação circense, no mesmo horário. Além disso, há uma aula de yoga com pet às 16h deste sábado e às 9h neste domingo.