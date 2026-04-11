Arma, celulares e motos foram apreendidas na ação - Reprodução / Redes Sociais

Arma, celulares e motos foram apreendidas na açãoReprodução / Redes Sociais

Publicado 11/04/2026 13:00

Rio - Dois homens foram presos após tentarem assaltar motoristas dentro do túnel do Joá, que liga São Conrado, na Zona Sul, até a Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, na manhã deste sábado (11). Policiais militares apreenderam com eles uma arma, três celulares e duas motos roubadas.

As prisões ocorreram na pista sentido Gávea. De acordo com a Polícia Militar, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Rocinha receberam um alerta sobre a presença de assaltantes no interior do túnel.

A equipe conseguiu interceptar e prender os criminosos. Eles foram encaminhados à 14ª DP (Leblon) junto com o material apreendido.

Durante a ocorrência, uma faixa da pista ficou interditada. O fato causou trânsito intenso no Elevado das Bandeiras.