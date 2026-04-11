Crime ocorreu na frente de um condomínio na Estrada Mapuá - Reprodução / Redes Sociais

Crime ocorreu na frente de um condomínio na Estrada MapuáReprodução / Redes Sociais

Publicado 11/04/2026 16:28

Rio - Uma mulher, de 31 anos, foi assassinada a tiros, na manhã deste sábado (11), na Estrada Mapuá, na Taquara, na Zona Sudoeste.

O crime ocorreu na frente de um condomínio. Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para uma ocorrência de homicídio. Chegando no local, a equipe encontrou uma mulher já sem vida. Os policiais isolaram a área para perícia.

Bombeiros também estiveram no local com objetivo de prestar socorro. Assim como os PMs, os militares do quartel de Jacarepaguá localizaram a vítima, ainda não identificada, já morta. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.