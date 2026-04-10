Incidente ocorreu no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo - Pedro Teixeira / Arquivo O Dia

Incidente ocorreu no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em RealengoPedro Teixeira / Arquivo O Dia

Publicado 10/04/2026 08:46 | Atualizado 10/04/2026 18:37

Rio - Um incêndio atingiu uma sala de descanso dos profissionais no setor de cuidados a recém-nascidos do Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste, na madrugada desta sexta-feira (10). Oito funcionários precisaram de atendimento por causa da fumaça.

As chamas começaram por volta das 4h no cômodo do setor de neonatologia, que é uma especialidade da pediatria focada no cuidado integral de recém-nascidos, com foco em prematuros e bebês em condições complexas.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o fogo não atingiu áreas de internação, mas 23 bebês foram remanejados, com segurança, para outros setores da unidade.

Ninguém ficou ferido com as chamas. Contudo, oito funcionários precisaram de atendimento por causa da fumaça. Seus quadros de saúde são considerados estáveis.



A SMS destacou que o incêndio foi controlado pela brigada da própria unidade, antes da chegada dos bombeiros. Ainda não há informações sobre o que causou o incidente. A causa está sendo apurada pela equipe técnica.

Por meio de nota, o hospital informou que a sala atingida pelo fogo ainda está passando por obras, mas o setor de neonatalogia já foi limpo e está sendo reaberto. A sala de descanso dos profissionais foi transferida para outro local e também está liberado para uso.