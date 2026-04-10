Movimentação de motos e bicicletas elétricas em Copacabana, zona sul do Rio, na tarde desta sexta-feira (10)Érica Martin/Agência O Dia

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Rio - Cariocas e turistas que circularam com ciclomotores e bicicletas elétricas pelas vias da orla do Rio tiveram de se adaptar às novas regras de mobilidade que entraram em vigor nesta sexta-feira (10).
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Movimentação de motos e bicicletas elétricas em Copacabana - Érica Martin
Movimentação de motos e bicicletas elétricas em Copacabana, zona sul do Rio, na tarde desta sexta-feira (10) - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação de motos e bicicletas elétricas em Copacabana, zona sul do Rio, na tarde desta sexta-feira (10) - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação de motos e bicicletas elétricas em Copacabana, zona sul do Rio, na tarde desta sexta-feira (10) - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação de motos e bicicletas elétricas em Copacabana, zona sul do Rio, na tarde desta sexta-feira (10) - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação de motos e bicicletas elétricas em Copacabana, zona sul do Rio, na tarde desta sexta-feira (10) - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação de motos e bicicletas elétricas em Copacabana, zona sul do Rio, na tarde desta sexta-feira (10) - Érica Martin/Agência O Dia
Mudanças na mobilidade da orla do Rio entram em vigor nesta sexta-feira - Érica Martin/Agência O Dia
Mudanças na mobilidade da orla do Rio entram em vigor nesta sexta-feira - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação de motos e bicicletas elétricas em Copacabana, zona sul do Rio, na tarde desta sexta-feira (10) - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação de motos e bicicletas elétricas em Copacabana, zona sul do Rio, na tarde desta sexta-feira (10) - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação de motos e bicicletas elétricas em Copacabana, zona sul do Rio, na tarde desta sexta-feira (10) - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação de motos e bicicletas elétricas em Copacabana, zona sul do Rio, na tarde desta sexta-feira (10) - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação de motos e bicicletas elétricas em Copacabana, zona sul do Rio, na tarde desta sexta-feira (10) - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação de motos e bicicletas elétricas em Copacabana, zona sul do Rio, na tarde desta sexta-feira (10) - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação de motos e bicicletas elétricas em Copacabana, zona sul do Rio, na tarde desta sexta-feira (10) - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação de motos e bicicletas elétricas em Copacabana, zona sul do Rio, na tarde desta sexta-feira (10) - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação de motos e bicicletas elétricas em Copacabana, zona sul do Rio, na tarde desta sexta-feira (10) - Érica Martin/Agência O Dia
Outra mudança importante é a redução do limite de velocidade em alguns trechos da região, que passa de 70 km/h para 60 km/h. A fiscalização também foi ajustada. Os radares de trânsito estão sendo reconfigurados e já começaram a operar com o novo limite à meia-noite desta sexta. Quem ultrapassar a velocidade permitida estará sujeito à aplicação de multa.
No fim da manhã desta sexta-feira, a reportagem do DIA esteve na orla de Copacabana e observou dezenas de ciclomotores e bicicletas elétricas circulando pela região. Durante o período, não houve registro de intercorrências. Equipes da Guarda Municipal acompanharam a movimentação em um dos pontos da orla.
Para viabilizar as mudanças, equipes iniciaram ainda na quinta-feira (9) a atualização da sinalização. Na Avenida Atlântica, em Copacabana, as primeiras placas com o novo limite já foram instaladas. Enquanto a substituição não é concluída em todos os pontos, avisos provisórios informam os motoristas sobre o início das novas regras.
Regulamentação divide opiniões
O DIA conversou com especialistas em transportes de micromobilidade para detalhar os impactos aos usuários e entender as mudanças acarretadas pela determinação. Um dos principais pontos levantados pelo município, que gerou discussão entre os técnicos, é a equiparação entre autopropelidos e ciclomotores. 