Movimentação de motos e bicicletas elétricas em Copacabana, zona sul do Rio, na tarde desta sexta-feira (10)Érica Martin/Agência O Dia
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