Polícia civil prende dois traficantes e recupera moto roubada - Divulgação / Polícia Civil

Polícia civil prende dois traficantes e recupera moto roubadaDivulgação / Polícia Civil

Publicado 10/04/2026 15:08

Rio - Policiais civis da 64ª DP, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, prenderam dois traficantes e recuperaram uma motocicleta roubada, nesta quinta-feira (9). A ação aconteceu na comunidade Cadore, na mesma região.



De acordo com a Polícia Civil, agentes identificaram que traficantes de drogas estavam escondidos em uma barbearia, nas proximidades. As equipes, então, foram até o endereço. Ao chegarem no local, os policiais flagraram dois indivíduos tentando fugir em uma moto e realizaram a abordagem.

Durante a revista, os agentes apreenderam um rádio transmissor, 17 pinos de cocaína, 29 pedras de crack, 27 sacolés de maconha e dinheiro. Em seguida, os policiais identificaram que o veículo usado pelos homens era roubado. Os materiais foram arrecadados e os indivíduos foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação.