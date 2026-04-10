Grupo era formado por cerca de 50 golfinhos, entre adultos e filhotes - Reprodução / Instagram

Grupo era formado por cerca de 50 golfinhos, entre adultos e filhotesReprodução / Instagram

Publicado 10/04/2026 14:44

Rio - Um grupo de cerca de 50 golfinhos surpreendeu quem estava no mar da Praia de Itaipu, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, na manhã desta quinta-feira (9). O momento foi registrado por banhistas e praticantes de esportes aquáticos que estavam em atividade no local em que os animais passaram.



O vídeo do momento, que viralizou nas redes sociais, foi gravado pela remadora Keity Maia. Nas imagens, é possível ver um grupo com golfinhos adultos e filhotes passando pelos remadores.



Em seu perfil, Keity descreveu o momento como um presente. “O melhor presente que poderíamos ganhar! Remada com golfinhos em Itaipu, Niterói!”, escreveu ela. Nos comentários, os internautas ficaram chocados com a beleza da cena.



O registro viralizou nas redes sociais e até foi repostado pela Prefeitura de Niterói. “O dia amanheceu com visita ilustre: golfinhos na Praia de Itaipu. Olha que fofura”, escreveu na publicação.



Em outros vídeos, internautas que presenciaram a cena se manifestaram. “Estava lá nadando, foi lindo”, disse um perfil. “Eu estava lá, foi lindo demais!”, concordou outro. “Foi incrível! Estava nadando com meu marido quando eles passaram”, relatou um terceiro.