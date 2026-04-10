Caso é investigado pela 39ª DP (Pavuna) - Reprodução

Caso é investigado pela 39ª DP (Pavuna)Reprodução

Publicado 10/04/2026 11:00

Rio - Um van que carregava nove pacientes em hemodiálise, quimioterapia e radioterapia foi atacada por criminosos armados enquanto passava pela Avenida Brasil, na altura de Acari, na Zona Norte do Rio, na segunda-feira (6). O veículo, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Itaguaí, estava levando o grupo para tratamentos em hospitais da capital fluminense.

Em nota, a Prefeitura de Itaguaí informou que as vítimas foram localizadas e encaminhadas para as suas residências após registrarem ocorrência na 50ª DP (Itaguaí). Além disso, o Município afirmou os pacientes estão recebendo acolhimento e assistência.

Após o ataque, os bandidos fugiram e a van segue desaparecida. Segundo a Polícia Civil, o caso foi encaminhado à 39ª DP (Pavuna), que atua para identificar os assaltantes.