Batida entre ônibus e trem deixou um homem levemente ferido na noite desta quinta-feira (9) - Reprodução / Redes sociais

Batida entre ônibus e trem deixou um homem levemente ferido na noite desta quinta-feira (9)Reprodução / Redes sociais

Publicado 10/04/2026 08:03

Rio – Um grave acidente entre um ônibus da Viação São José e um trem da SuperVia deixou um homem ferido no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na noite desta quinta-feira (9). A colisão ocorreu nas proximidades da estação Pavuna, na Rua Assan Tanus Pedran.

A cena foi filmada por populares e publicada nas redes sociais. Em um vídeo, é possível ver a parte dianteira do ônibus destruída com o impacto da batida, e uma multidão formada ao redor do veículo.

O Corpo de Bombeiros informou que o quartel do município foi acionado às 21h40, e encontrou a vítima com ferimentos leves, sendo levada a um hospital próximo. Ainda não há atualizações sobre o seu estado de saúde.

Segundo a concessionária, o coletivo desrespeitou a passagem de nível e atingiu o trem. Contudo, a circulação da manhã desta sexta-feira (10) não foi afetada.

Em nota, a SuperVia também reiterou que “de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9503/97), os trens têm preferência de passagem sobre os demais veículos. Além disso, o ato de deixar de parar o veículo antes de atravessar a linha férrea é considerado como uma infração gravíssima, sujeita a aplicação de multa”.



Procurada pela reportagem para esclarecer o trajeto e quantos passageiros eram transportados no ônibus, a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio (Semove) enviou uma nota:

"A Viação São José informa que, na noite desta quinta-feira (09), um de seus veículos se envolveu em acidente com um trem em São João de Meriti. A empresa lamenta o ocorrido e segue colaborando com as autoridades para o esclarecimento das circunstâncias do acidente", diz o texto.