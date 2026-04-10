Populares e pescadores admiram as ondas na Mureta do Leme, nesta sexta-feira (10) - Érica Martin / Agência O Dia

Populares e pescadores admiram as ondas na Mureta do Leme, nesta sexta-feira (10)Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 10/04/2026 10:52

Rio – Turistas nacionais e internacionais estiveram na Praia do Leme, na Zona Sul, na manhã desta sexta-feira (10), para observar - com toda parcimônia - a já aguardada ressaca no mar. O alerta da Marinha do Brasil sobre o fenômeno entrou em vigor às 6h e segue até as 21h de sábado (11), com previsão de ondas de até 3 metros.

O empreendedor argentino Márcio Garcia, 57 anos, compartilhou com o DIA que a ressaca do mar acaba sendo um momento de lazer e relaxamento, reforçando a precaução: "Eu e minha esposa [Paula Ortiz] estamos de férias, 'morando' no Arpoador, então vamos sempre, admirar as praias. Mas hoje tem que ter precaução, não se aproximar muito, porque está puxando. Hoje, vamos só molhar os pés. Esse passeio para nós é muito espiritual, o mar acompanha".

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A dona de casa paraense Cristina Kátia, de 46 anos, também está a passeio e disse estar encantada com o mar do Rio, mas não recomenda entrar: “Eu vim com meu esposo, meu irmão, a família toda de férias. Esse ‘marzão’ está lindo, maravilhoso. É muita beleza mesmo, mas hoje não é dia de entrar ali não, nem ir na Pedra [do Arpoador], senão não volta! Deus me livre”, brincou.

Cristina afirmou ainda que pretende retornar mais vezes: “Agora eu vou voltar direto, porque minha filha está estudando aqui, está morando em Barra Mansa. E aí eu vou poder ver o mar mais de pertinho, né?”

A psicóloga brasiliense Milian Pereira Leite, 42, em contrapartida, lamentou o mar revolto no dia em que comemora o aniversário da filha: “Soube da ressaca, infelizmente. Nós estávamos lá na Barra da Tijuca e tinha bandeira vermelha, então viemos para o Leme, ver se estava mais tranquilo porque fiz uma busca por praias mais acessíveis para crianças... Mas aqui está agitado também”.



Ela, no entanto, reconheceu a beleza do fenômeno, não sem ignorar a necessidade de respeitá-lo: “É minha primeira vez aqui [na cidade do Rio], nós só fomos a Arraial, nunca tinha vindo. O mar está magnífico, mas é perigoso”.





Recomendações

Devido ao alerta, o Centro de Operações da Prefeitura divulgou uma série de recomendações:



- Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca;

- Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso;

- Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

- Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa;

- Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia;

- Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.



Confira a previsão do tempo:

Além de céu nublado e mar revolto, a previsão nesta sexta-feira (10) é de chuva fraca e isolada à tarde. Os ventos serão fracos e moderados temperatura máxima de 26ºC, com previsão de chuva no Rio. O céu varia de nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada isolada pela manhã e, à tarde, chuva fraca isolada. Os ventos serão fracos a moderados.



O cenário se repete no sábado (11), em que o sol ficará coberto entre nuvens, com chance de chuva fraca. A mínima de 20°C e a máxima, de 26°C. No domingo (12), a previsão é de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas estarão entre 27°C e 20°C.



Para a segunda (13), haverá sol com muitas nuvens ao longo do dia e períodos de céu nublado, enquanto a noite seguirá com muitas nuvens. A mínima será 20°C e a máxima, de 29°C. E na terça-feira (14), o dia será de sol e sem chuvas, com temperaturas entre 28°C e 20°C.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, com supervisão de Luiz Maurício Monteiro