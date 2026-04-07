Servidores do Detran realizam ato no Centro do Rio nesta terça-feira (7) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Servidores do Detran realizam ato no Centro do Rio nesta terça-feira (7)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 07/04/2026 11:55

Rio - Servidores do Departamento de Trânsito do Estado do Rio (Detran-RJ) entraram, nesta terça-feira (7), no segundo dia de greve. Postos funcionam com atendimento parcial, mantendo funcionamento mínimo de 30% sobre os serviços essenciais.

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A decisão foi tomada em assembleia extraordinária realizada no último dia 30. A previsão era iniciar a greve no último dia 2, mas, considerando o ponto facultativo e o feriado da Semana Santa, a paralisação começou somente nesta segunda-feira (6).

Diversos atos foram feitos no estado nesta segunda. No Centro do Rio, manifestantes interditaram pistas da Avenida Presidente Vargas.

Nesta terça-feira (7), funcionários retornaram à avenida, onde fica o posto central do Detran, para mais uma ação. Os grevistas distribuíram material informativo a pedestres e motoristas que passaram pela região.

De acordo com o Sindicato dos Funcionários do Departamento de Trânsito do Estado do Rio (Sindetran-RJ), a greve visa garantir melhores condições de trabalho e direitos dos servidores que estão previstos no processo do acordo judicial do dissídio de greve de 2022.

A direção do Sindetran informou que a categoria buscou todas as vias de diálogo antes de interromper as atividades e afirmou que "a atual postura da gestão não deixou alternativa para garantia dos direitos."



"A greve é apenas de servidores do Detran, não de terceirizados. Queremos melhores condições de trabalho. Há postos que não têm cadeiras e mesas decentes para atender a população. É inviável o servidor conseguir dar um atendimento de qualidade que os cidadãos fluminenses merecem. Também há o acordo de dissídio de greve de 2022, que é o envio do plano de cargos, que não foi cumprido. Temos um dos piores planos de carreira, um plano defasado com necessidades de ajustes para dar o mínimo de dignidade aos servidores e para suas famílias", contou o presidente do sindicato, Ubirajara Guimarães.

A greve tem período indeterminado. Servidores realizarão uma nova assembleia nesta quinta-feira (9) para avaliação dos próximos passos.

Procurado, o Detran esclareceu que tem dialogado permanentemente com os servidores para solucionar as demandas apresentadas, com transparência e responsabilidade. Nesta segunda-feira (6), a presidência do departamento recebeu representantes do sindicato para tratar das reivindicações da categoria. Segundo o órgão, a direção vem adotando as medidas cabíveis para mitigar os efeitos da paralisação aos usuários.



O Detran ainda ressaltou que já foram concedidos reajustes nos auxílios de alimentação, saúde, educação e transporte. O auxílio-educação, criado em 2024, foi pago retroativo a 2023.



"O departamento vem cumprindo rigorosamente todas as normas legais e administrativas, além de atender integralmente às decisões judiciais dentro dos prazos estabelecidos. Em relação às condições de trabalho, está sendo feito o levantamento das necessidades de melhorias na infraestrutura dos postos de todo do estado, incluindo o mobiliário. A implementação do plano de cargos e salários segue em tramitação nos órgãos competentes, conforme o devido processo legal", disse em nota.



Ainda de acordo com o departamento, os candidatos à habilitação que não conseguiram realizar o exame prático serão remanejados. Os que não puderam fazer a prova eletrônica devem fazer novo agendamento. Os demais usuários que não puderem ser atendidos poderão retornar à mesma unidade nos cinco dias úteis posteriores à normalização dos serviços, sem necessidade de novo agendamento.

Atendimento

O Sindetran afirmou que os atendimentos nos postos serão realizados parcialmente, com funcionamento mínimo de 30% sobre os serviços essenciais, conforme determina a legislação.

Durante a greve, continuarão a ser atendidos casos de urgência, situações inadiáveis e públicos prioritários (idosos, gestantes e pessoas com deficiência). Serão remarcados atendimentos de rotina e demandas não urgentes.

Ataque cibernético

O Detran informou que os sistemas de habilitação e veículos apresentaram instabilidade nesta segunda-feira (6) em decorrência de uma tentativa de ataque cibernético. Após a atuação das equipes técnicas, os serviços foram restabelecidos.



O departamento ressaltou que o caso será devidamente investigado pelos setores competentes. Os usuários que não conseguiram ser atendidos poderão retornar à mesma unidade de atendimento para a conclusão do serviço, sem necessidade de novo agendamento.