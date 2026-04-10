Tarifa social do metrô é prorrogada - Divulgação / Rafael Campos

Tarifa social do metrô é prorrogadaDivulgação / Rafael Campos

Publicado 10/04/2026 13:36

Rio - O Governo do Estado do Rio prorrogou, nesta sexta-feira (10), a tarifa social do metrô até o dia 11 de abril de 2027. O decreto do governador em exercício, Ricardo Couto, foi publicado no Diário Oficial e mantém a passagem em R$ 5 para usuários cadastrados no programa.



A medida assegura a manutenção do valor reduzido, beneficiando diretamente a população de menor renda que depende do transporte público no dia a dia. Somente nos três primeiros meses deste ano, foram registradas mais de 12 milhões de transações com a tarifa social no metrô.



A iniciativa segue o que prevê a legislação estadual e considera a necessidade de garantir o acesso ao transporte com custo mais acessível. "A prorrogação da tarifa social do metrô, assim como foi feito nos trens, reafirma o compromisso do Governo do Estado com a promoção da mobilidade urbana como um direito essencial", destacou a secretária de Transporte e Mobilidade Urbana, Priscila Sakalem.

"Garantir uma tarifa mais acessível é, acima de tudo, assegurar que milhares de cidadãos fluminenses possam se deslocar diariamente para o trabalho, para a escola e para serviços fundamentais com dignidade. A mobilidade precisa ser um instrumento de oportunidade, e a Tarifa Social é um passo importante nessa direção", complementou Priscila.



Quem tem direito



Em vigor desde 2023, os beneficiários que utilizam a Tarifa Social no metrô deixam de pagar a tarifa cheia de R$ 7,90 - que não sofreu reajuste esse ano - para pagar apenas R$ 5. Para ter acesso ao benefício é preciso ter entre 5 e 64 anos, renda mensal declarada inferior ou igual a R$3.205,20, e um cartão Riocard Mais cadastrado no Bilhete Único Intermunicipal (BUI). O cartão precisa estar vinculado ao próprio CPF do usuário.

