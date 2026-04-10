Pintura pede a instalação de uma ciclovia na Rua Conde de Bonfim - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Pintura pede a instalação de uma ciclovia na Rua Conde de BonfimReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 10/04/2026 12:29

Rio - A Prefeitura do Rio inicia, neste domingo (12), a implantação de novas ciclovias nas zonas Norte e Sul da cidade. Uma das intervenções será realizada no trecho da Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, onde ocorreu o acidente que matou Emanoelle Farias, de 40 anos, e seu filho Francisco Antunes, de 9 , na segunda-feira passada (30).

A ciclovia será instalada com traçado longo do canteiro central, entre a Rua Uruguai e a Praça Saens Peña. Já em Botafogo, na Zona Sul, a pista passará pelo bordo esquerdo da Rua Muniz Barreto, no trecho que compreende as ruas Pinheiro Machado e Rua São Clemente, mantendo o estacionamento ao longo da via.

Por fim, a Rua Augusto Severo receberá uma ciclovia ligando diretamente o bairro da Glória e a região da Cinelândia. As obras devem ficar prontas em três meses e fazem parte do plano da Prefeitura do Rio que visa a expansão da malha cicloviária em 50 quilômetros até 2028.

"A implantação desses novos trechos faz parte de um plano consistente de expansão da malha cicloviária, com investimento de R$ 20 milhões e meta de 50 quilômetros de novas vias até 2028. Avançamos ao mesmo tempo na infraestrutura e nas regras de circulação, entregando novos trechos que conectam bairros e regiões. Queremos que o carioca que escolhe a bicicleta tenha segurança tanto nas normas quanto no asfalto", pontuou o prefeito Eduardo Cavaliere.

O plano ainda prevê novos trechos e restaurações em dezenas de vias entre a Zona Norte, o Centro do Rio e Zona Oeste, passando pelos bairros de São Cristóvão, Barra da Tijuca e Ilha do Governador.

Entre as ruas contempladas, estão: Avenida Pedro II, em São Cristóvão; Rua Barão da Torre, em Ipanema; Avenida Henrique Dodsworth, em Copacabana; Rua Sacadura Cabral, na Gamboa, e Avenida Dom Hélder Câmara, em Del Castilho.

Nesta segunda-feira, a prefeitura anunciou o decreto com novas normas para a circulação de ciclomotores, atupropelidos, bicicletas elétricas e patinetes na cidade. A regulamentação levantou debates entre especialistas