Alfredo Linhares de Souza morreu em um confronto entre policiais civis e traficantes, nesta quinta-feira (9)Reprodução / Redes sociais
'Era muito gente boa', diz amigo de homem morto em tiroteio entre policiais e bandidos na Baixada
Alfredo Linhares de Souza, de 55, foi baleado nesta quinta-feira (9)
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Situação aconteceu durante uma ação policial envolvendo agentes da Polícia Civil
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Prazo para conclusão dos trabalhos é dois de meses; Luís Caetano Braz Filho, de 35 anos, morreu em um acidente provocado por uma falha na pista, semana passada
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