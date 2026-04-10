Alfredo Linhares de Souza morreu em um confronto entre policiais civis e traficantes, nesta quinta-feira (9) - Reprodução / Redes sociais

Alfredo Linhares de Souza morreu em um confronto entre policiais civis e traficantes, nesta quinta-feira (9)Reprodução / Redes sociais

Publicado 10/04/2026 12:32

Rio – Amigos e familiares de Alfredo Linhares de Souza, de 55 anos, morto após ser baleado nesta quinta-feira (9), usaram as redes sociais para mostrar indignação e pedir por justiça. Ele foi atingido em um confronto entre policiais civis e traficantes, na comunidade Vila Sapê, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

No mesmo dia, um grupo de moradores de Imbariê fechou a BR-116 (Rio-Teresópolis), na altura do km 141, em protesto, usando pedaços de madeira e ateando fogo em pneus. Houve também uma manifestação em frente à 62ª DP (Imbariê), em que os populares pediram por justiça entre palmas e gritos.

Amigo da vítima, Marcelo Fernandes, 50, relatou ao DIA que ele era conhecido por ser trabalhador: “Eu o conhecia. Já fiz serviço de instalação de câmeras no ferro-velho dele. Alfredo era gente muito boa, um guerreiro, um trabalhador. Foi muita covardia que fizeram com ele”.



Nas publicações, dezenas de pessoas mostraram solidariedade: "Morreu trabalhando, quem o conhece sabe disso, por isso a revolta"; "Mataram um inocente, homem de família"; "O senhor Alfredo era um morador antigo da comunidade da Vila Sapê. Ele era dono de um armazém de reciclagem e empregava muitas pessoas. Alfredo era um homem de bem, estava no lugar errado infelizmente. Meus sentimentos à toda a família.”



De acordo com informações da Polícia Civil, os agentes foram atacados por homens armados enquanto retornavam de uma operação nas proximidades da comunidade, e houve confronto. Ao tomarem conhecimento de que um morador havia sido encontrado morto na região, os policiais tentaram retornar ao local para verificar a ocorrência e preservar a área, mas foram impedidos pela ação de criminosos armados e também por ataques direcionados às viaturas.

O corpo de Alfredo, segundo a corporação, está no Posto Regional de Polícia Técnica e Científica (PRPTC) de Duque de Caxias para exames.



