Espaço espaço também contará com atuação da Força MunicipalReprodução / Redes sociais
Prefeitura apresenta projeto de requalificação do Calçadão de Campo Grande
Proposta resgata desenho original do paisagismo assinado por Roberto Burle Marx, ao mesmo tempo em que incorpora mudanças voltadas à modernização do espaço
Vídeo: tiroteio fecha Linha Amarela e provoca pânico em motoristas
Situação aconteceu durante uma ação policial envolvendo agentes da Polícia Civil
Júri popular condena ex-PM a mais de 30 anos de prisão pela morte de Fernando Iggnácio
Rodrigo Silva das Neves está preso desde 2021 e responde pelo crime de homicídio triplamente qualificado
Ato de ciclistas na Tijuca cobra mais segurança após morte de mãe e filho: 'Não é acidente'
Durante a manifestação, foi instalada uma "bicicleta fantasma", pintada de branco, próxima ao local do atropelamento
Homem é preso por esfaquear sobrinho e fazer familiares de reféns
Caso aconteceu em Copacabana, na Zona Sul. Agressor se rendeu e foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e cárcere privado
Caso Paulinho Sabiá: Justiça mantém prisão de irmã acusada de mandar matar capoeirista
Juiz considerou que não houve ilegalidade durante a detenção de Adriana Souza Possobom
Prefeitura inicia obras na Linha Vermelha após morte de motociclista
Prazo para conclusão dos trabalhos é dois de meses; Luís Caetano Braz Filho, de 35 anos, morreu em um acidente provocado por uma falha na pista, semana passada
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