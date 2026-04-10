Espaço espaço também contará com atuação da Força Municipal - Reprodução / Redes sociais

Espaço espaço também contará com atuação da Força MunicipalReprodução / Redes sociais

Publicado 10/04/2026 11:39

Rio - O projeto de requalificação do Calçadão de Campo Grande, na Zona Oeste, foi apresentado nesta quinta-feira (9) pela Prefeitura do Rio. A proposta prevê a revitalização de um dos principais pontos de convivência e comércio da região, com obras que devem começar no próximo domingo (13).

Com investimento de R$ 17,2 milhões, a intervenção contempla uma área de cerca de 14 mil metros quadrados e também inclui melhorias em vias importantes do entorno, como as ruas Coronel Agostinho, Barcelos Domingos, Viúva Dantas e Major de Almeida Costa.

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Segundo a Prefeitura, o projeto resgata o desenho original do paisagismo assinado por Roberto Burle Marx, ao mesmo tempo em que incorpora mudanças voltadas à modernização do espaço. Dentre as intervenções, estão piso novo e nivelado; ampliação da acessibilidade; recuperação de canteiros; bancos e esculturas; pórticos e totens para facilitar a circulação e valorizar a identidade histórica; e nova iluminação.

O calçadão também passará por ampliação, com reorganização dos fluxos de circulação e a instalação de mais de 100 boxes comerciais padronizados, com o objetivo de ordenar o espaço e fortalecer o comércio local.

Durante o anúncio, também foi informado que, a partir deste domingo, o espaço contará com a atuação da Força Municipal , divisão de elite da Guarda Municipal, para reforçar a segurança na região.

A apresentação do projeto contou com a presença de autoridades e vereadores da Zona Oeste, além de representantes da Associação Empresarial de Campo Grande.