Hozélio Bezerra desapareceu no último dia 18 - Reprodução

Hozélio Bezerra desapareceu no último dia 18Reprodução

Publicado 10/04/2026 11:58

Desde o desaparecimento, parentes buscam respostas sobre o que ocorreu com o motorista. Ao DIA, nesta sexta-feira (10), Hozenilda Félix Bezerra, conhecida como Sandra, 44, irmã de Hozélio, relatou que segue agoniada ao não ter nenhuma pista sobre o sumiço.

"Fará três meses agora. A gente está agoniado. Não acabou para a gente. Somos família e queremos saber. É muito difícil para a gente e pra mim ver o meu irmão sumir de tal maneira, que não tem nenhuma pista. Não sabemos nada", contou.

Hozenilda pediu uma investigação mais profunda sobre o caso. "Passei toda as pistas que tenho para a polícia. Eles não me falam nada, só que algumas pessoas foram ouvidas. Fizeram perguntas para mim, intimaram o vizinho dele e o meu primo. Quero investigação, quero saber a última corrida ou até se foi retirada alguma quantia da conta dele. Isso não pode ficar impune. Uma pessoa boa, trabalhadora, não merecia ter um fim desse", completou.

O caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos) ainda em janeiro. Em depoimento, um primo do motorista disse que Hozélio trabalhava fazendo corridas por aplicativo, realizando apenas trajetos longos. No relato, o parente destacou que foi à casa do primo e encontrou o imóvel todo revirado, com os itens pessoais fora do lugar. A porta da casa não aparentava sinais de arrombamento.

No mês do desaparecimento, a Polícia Civil informou que os agentes realizavam diligências para localizar o motorista.

O DIA entrou em contato com a corporação para saber se há novidades na investigação e foi informada que o setor de descoberta de paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu às apurações. De acordo com a Civil, as diligências seguem em andamento.