Rio - A cidade do Rio de Janeiro recebe, neste sábado e domingo, dias 11 e 12, a terceira edição do Festival Favela Gastronômica, realizada pela ONG Voz das Comunidades. O evento acontecerá na Praça de Inhaúma, na Zona Norte das 11h às 21h com entrada gratuita e reúne cultura, música e uma rica diversidade de sabores. Ao todo, serão 25 chefs de cozinha representando 10 favelas, apresentando pratos que valorizam a culinária popular e criativa das periferias.
Os visitantes poderão experimentar desde clássicos, como baião de dois, frango defumado e rabada com agrião, até opções contemporâneas, como pastel, pipoca gourmet e a famosa torta com pudim, que viralizou nas redes sociais. Os pratos terão preços acessíveis, variando entre R$ 15 e R$ 25.
Além da gastronomia, o evento contará com uma programação musical de destaque, com shows de Suel, Diney, Marquinhos Sensação, Leandro Sapucahy, Taissa de Araujo e a bateria da Imperatriz Leopoldinense.
Outro ponto no evento será a tradicional "cozinha show", com a participação de chefs renomados, como Katia Barbosa e Allan Mamede, que promoverão demonstrações culinárias ao vivo. O festival contará ainda com distribuição de brindes e diversas ativações culturais.
Serviço
Evento: Festival Favela Gastronômica
Data: 11 e 12 de abril
Horário: Das 11h às 21h
Local: Praça de Inhaúma, Zona Norte do Rio de Janeiro
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