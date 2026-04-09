Evento também contará com programação musical - Divulgação

Evento também contará com programação musicalDivulgação

Publicado 09/04/2026 15:32 | Atualizado 09/04/2026 15:55

Rio - A cidade do Rio de Janeiro recebe, neste sábado e domingo, dias 11 e 12, a terceira edição do Festival Favela Gastronômica, realizada pela ONG Voz das Comunidades. O evento acontecerá na Praça de Inhaúma, na Zona Norte das 11h às 21h com entrada gratuita e reúne cultura, música e uma rica diversidade de sabores. Ao todo, serão 25 chefs de cozinha representando 10 favelas, apresentando pratos que valorizam a culinária popular e criativa das periferias.



Os visitantes poderão experimentar desde clássicos, como baião de dois, frango defumado e rabada com agrião, até opções contemporâneas, como pastel, pipoca gourmet e a famosa torta com pudim, que viralizou nas redes sociais. Os pratos terão preços acessíveis, variando entre R$ 15 e R$ 25.



Além da gastronomia, o evento contará com uma programação musical de destaque, com shows de Suel, Diney, Marquinhos Sensação, Leandro Sapucahy, Taissa de Araujo e a bateria da Imperatriz Leopoldinense.

Outro ponto no evento será a tradicional "cozinha show", com a participação de chefs renomados, como Katia Barbosa e Allan Mamede, que promoverão demonstrações culinárias ao vivo. O festival contará ainda com distribuição de brindes e diversas ativações culturais.



Serviço



Evento: Festival Favela Gastronômica



Data: 11 e 12 de abril



Horário: Das 11h às 21h



Local: Praça de Inhaúma, Zona Norte do Rio de Janeiro



Entrada: Gratuita



Realização: Voz das Comunidades