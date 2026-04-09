Prédio onde incêndio ocorreu está localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha - Reprodução / Redes Sociais

Prédio onde incêndio ocorreu está localizado na Avenida Nossa Senhora da PenhaReprodução / Redes Sociais

Publicado 09/04/2026 13:24

Rio - Um incêndio atingiu um edifício residencial, na manhã desta quinta-feira (9), na Avenida Nossa Senhora da Penha, na Penha, na Zona Norte. As chamas causaram uma densa camada de fumaça.

O incidente ocorreu por volta das 10h30. Bombeiros estiveram no local e controlaram o fogo cerca de 45 minutos depois do início. Não houve registro de vítima.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram chamas saindo de uma janela do prédio. O fato gerou uma camada de fumaça, que saiu pelo teto do edifício.

Ainda não há informações sobre o que causou o incêndio.