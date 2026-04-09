Novo Museu da Imagem e do Som inaugura primeira exposiçãoÉrica Martin/Agência O Dia

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Rio - Após mais de 15 anos em obra, entre muito atrasos, a nova sede do Museu da Imagem e do Som (MIS), em Copacabana, na Zona Sul, terá sua reabertura na tarde desta quinta-feira (9). Para marcar a inauguração gradual das atividades culturais, o espaço exibe a exposição temporária "Arquitetura em Cena: O MIS Copa antes da Imagem e do Som".
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Novo Museu da Imagem e do Som inaugura primeira exposição em Copacabana, Zona Sul - Érica Martin/Agência O Dia
Novo Museu da Imagem e do Som inaugura primeira exposição - Érica Martin/Agência O Dia
Museu da Imagem e do Som (MIS) em Copacabana, Zona Sul do Rio - Érica Martin/Agência O Dia
Museu da Imagem e do Som (MIS) em Copacabana, Zona Sul, inaugura primeira exposição - Érica Martin/Agência O Dia
Museu da Imagem e do Som (MIS) inaugura primeira exposição em Copacabana, Zona Sul do Rio - Érica Martin/Agência O Dia
Novo Museu da Imagem e do Som inaugura primeira exposição - Érica Martin/Agência O Dia
As obras iniciaram em 2010, mas foram paralisadas em 2016. Em 2021, foi retomada. A nova sede do museu foi construída no terreno da antiga boate Help, casa noturna conhecida como um dos ícones da noite carioca, nas décadas de 1980 e 1990. 
Inaugurada em 1965 como parte das comemorações do IV Centenário da cidade do Rio, a instituição reúne um grande acervo audiovisual. O MIS também possui uma sede histórica, na Praça XV, e uma administrativa, na Lapa.