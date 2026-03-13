Fim das obras da nova sede do Museu da Imagem e do Som está previsto para 26 de março - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Fim das obras da nova sede do Museu da Imagem e do Som está previsto para 26 de marçoReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 13/03/2026 14:52 | Atualizado 13/03/2026 15:47

Rio - Após mais de 15 anos, a nova sede do Museu da Imagem e do Som (MIS), em Copacabana, na Zona Sul, ganhou uma data para ficar pronta. As obras estão previstas para serem entregues no dia 26 de março, informou a assessoria de imprensa do Governo do Estado.

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As reformas no edifício imponente, localizado na Avenida Atlântica, em frente à Princesinha do Mar, ainda continuam a todo o vapor. Nesta quinta-feira (12), uma equipe de O DIA esteve no local e encontrou diversos trabalhadores realizando ajustes ao redor do prédio.



Na fachada do imóvel, ainda é possível observar diversos andaimes, bem como equipamentos de obra e materiais de construção.



As obras da nova sede do Museu da Imagem e do Som tiveram início em 2010, mas foram paralisadas em 2016. Cinco anos depois, em 2021, os trabalhos foram retomados. Com oito andares, o prédio icônico abrigará o enorme acervo do MIS, além de exposições, áreas de convivência, um terraço com vista para a Praia de Copacabana, cafeteria, loja, experiências imersivas e mais. Ainda não há data para a inauguração oficial.

A nova sede do museu foi construída no terreno da antiga boate Help, casa noturna conhecida como um dos ícones da noite carioca de Copacabana, nas décadas de 1980 e 1990. Na época, a "megadiscoteca" era frequentada por celebridades e turistas. Embora famoso, o clube era polêmico, pois atraía visitantes em busca de turismo sexual.

Inaugurada em 1965 como parte das comemorações do IV Centenário da cidade do Rio, a instituição reúne um vasto acervo audiovisual. Além da nova unidade em Copacabana, o MIS também possui uma sede histórica, na Praça XV, e uma administrativa, na Lapa.