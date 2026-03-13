GET Audiovisual fica na Escola Municipal Camilo Castelo Branco - Alan Costa / Divulgação SME

GET Audiovisual fica na Escola Municipal Camilo Castelo BrancoAlan Costa / Divulgação SME

Publicado 13/03/2026 13:43

Rio - A Escola Municipal Camilo Castelo Branco, no Jardim Botânico, na Zona Sul, recebeu, nesta sexta-feira (13) o Ginásio Educacional Tecnológico (GET) Audiovisual, um local para criação e experimentação de todo universo audiovisual, com mais de 10 espaços integrados ao currículo escolar em tempo integral.

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A unidade passou por reforma e agora conta com mais de 1.100m² dedicados para o ginásio. Entre os novos ambientes, estão estúdios de gravação, sala de controle, espaço criativo, ateliê de produção, sala audiovisual para criação e edição digital, auditório com camarim e colaboratório maker.

"Hoje é um dia muito especial para a educação carioca. O GET Audiovisual representa um marco pra nossa cidade, que concentra boa parte da indústria audiovisual do Brasil. Aqui vamos formar alunos que serão os futuros profissionais que vão estar na frente e atrás das câmeras. O GET é o CIEP do século XXI, uma escola em tempo integral que tem o modelo de ensino mais inovador do país. É do alfinete ao foguete, pois o aluno aprende a usar desde uma máquina de costura até uma impressora 3D. E agora com o GET Audiovisual estamos dando um novo passo na inovação educacional", disse Renan Ferreirinha, secretário municipal de Educação.

A proposta pedagógica dos GETs integra a metodologia Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática (Steam) ao universo do audiovisual. Os estudantes poderão aprender a criar, filmar, programar, prototipar e narrar suas próprias ideias e histórias.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), o trabalho irá desenvolver o raciocínio lógico, a criatividade, a autonomia e o protagonismo por meio de experiências "mão na massa".

O novo ginásio também se consolida como um espaço vivo de educação ambiental e investigação científica, incentivando a produção de narrativas sobre sustentabilidade, território e natureza. Ainda segundo a pasta, a iniciativa contribui para a redução da infrequência escolar e amplia o engajamento dos alunos ao oferecer uma visão concreta de futuro, com conhecimentos técnicos relevantes para o futuro ingresso no mercado de trabalho.



O GET Audiovisual é um projeto da SME em parceria da Fundação Roberto Marinho. Os estudantes poderão desenvolver produções audiovisuais e projetos autorais, com participação em festivais e premiações, como o Festival LED, promovido pela TV Globo e pela fundação, em articulação com o cinema, o teatro e a televisão.

A formação dialoga diretamente com um mercado em expansão: o setor audiovisual vive um momento de crescimento no Brasil, impulsionado pelas plataformas de streaming e pela alta demanda por conteúdo. O estado do Rio de Janeiro concentra 46% das empresas do setor que participaram de pesquisa nacional, realizada pela Firjan, reforçando sua relevância e a necessidade de formação de novos profissionais.

"O GET Audiovisual é resultado de muitas conversas entre as equipes da Secretaria Municipal de Educação e da Fundação Roberto Marinho. Nossa maior preocupação é construir um modelo que seja valioso para o aluno no tempo em que ele estiver estudando, mas também no seu futuro. É uma proposta educacional inovadora que vai trabalhar com as mídias digitais e o audiovisual em favor da aprendizagem, da construção de conhecimento. É grande alegria para a Fundação Roberto Marinho fazer parte de um projeto como esse, porque entendemos o impacto que isso pode ter na vida de centenas de estudantes e de suas famílias", destacou o secretário-geral da fundação, João Alegria.