Material apreendido por agentes da PF - Divulgação/PF

Material apreendido por agentes da PFDivulgação/PF

Publicado 13/03/2026 19:10

Rio - Um grupo que realizava movimentações financeiras para organizações criminosas foi preso em flagrante, nestasexta-feira (13), no Centro de Niterói. Dentre os cinco detidos, um é policial militar da ativa.

De acordo com a Polícia Federal, responsável pela ação, as equipes também apreenderam R$ 800 mil reais em espécie com o grupo, além de duas pistolas, seis aparelhos celulares e munições.

A corporação não deu mais detalhes sobre a dinâmica das fraudes, tampouco sobre o desenrolar das investigações, mas destacou que as prisões ocorreram no âmbito da Força-Tarefa Missão Redentor II, cujo objetivo é desarticular organizações criminosas atuantes no Rio de Janeiro - a ação atendeu às diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 635.

Os agentes encaminharam os presos e o material apreendido à Superintendência da PF no Rio. Em seguida, o grupo será levado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Já o PM irá para o Batalhão Especial Penitenciário (BEP).

A reportagem pediu um posicionamento sobre a prisão do PM à Polícia Militar, que não se manifestou.

Os cinco vão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e porte ilegal de armas.