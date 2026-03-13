Vereador Salvino Oliveira foi preso em operação da Polícia Civil nesta quarta-feira (11) - REPRODUÇÃO

Vereador Salvino Oliveira foi preso em operação da Polícia Civil nesta quarta-feira (11)REPRODUÇÃO

Publicado 13/03/2026 16:57

Rio - Após ficar dois dias preso, o vereador Salvino Oliveira (PSD) deixou o Presídio José Frederico Marques, em Benfica , na Zona Norte, nesta sexta-feira (13). A Justiça do Rio revogou a prisão temporária depois que a defesa entrou com o pedido de Habeas Corpus, nesta quinta (12). A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) e pela assessoria do parlamentar

“O Poder Judiciário corrigiu uma injustiça. Eu disse que estava sendo vítima de uma briga política. E acredito que isso tenha ficado claro. Agora, não pensem aqueles que me agrediram que isso vai parar aqui. Eles também vão prestar contas à Justiça pelo que fizeram comigo. Mentiram, foram covardes, e vão responder pelos seus atos”, afirmou o vereador em nota.

A decisão foi do desembargador Marcus Henrique Basílio, do TJRJ. Para o magistrado, não havia elementos que justificassem a necessidade da prisão do vereador para o curso da investigação.

“A conversa entre terceiros em que seu nome foi envolvido ocorreu há mais de um ano, o que, a princípio, não havendo notícia de outras conversas posteriores, também afasta o requisito da contemporaneidade”, escreveu.