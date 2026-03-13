Boate em Pilares foi interditada pela Seop - Divulgação / Seop

Boate em Pilares foi interditada pela SeopDivulgação / Seop

Publicado 13/03/2026 19:35

Rio - Uma casa noturna foi interditada, nesta sexta-feira (13), em Pilares, na Zona Norte. De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), a Boate Quarenta Graus não apresentava alvará válido para a atividade.



Segundo a pasta, a interdição foi necessária, já que os proprietários já haviam sido notificados previamente sobre a não autorização para um evento marcado para este sábado (14), mas não se manifestaram.



Além da falta do alvará, o local também não apresentou o licenciamento sanitário das instalações. O restaurante ao lado da boate também foi fiscalizado, mas não foi encontrada qualquer irregularidade.



“Não vamos permitir que as pessoas exerçam atividades comerciais na cidade sem qualquer autorização da Prefeitura. As licenças cumprem um papel regulatório para garantir o ordenamento e a segurança das pessoas”, disse o secretário de Ordem Pública, Marcus Belchior.



A operação contou com agentes da Seop, representados pela Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização (CLF), do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-RIO), da subprefeitura da Zona Norte e da Light.

Procurada por O DIA, a Boate Quarenta Graus confirmou a interdição. O estabelecimento afirmou que já está adotando as medidas necessárias para atender às orientações da Prefeitura do Rio e regularizar a situação o quanto antes.