Cremilson Almeida de Souza, conhecido como Coroa, foi condenado a 37 anos de prisão - Reprodução/Portal dos Procurados

Cremilson Almeida de Souza, conhecido como Coroa, foi condenado a 37 anos de prisãoReprodução/Portal dos Procurados

Publicado 13/03/2026 21:37

Rio – Cremilson Almeida de Souza, um dos chefes do tráfico de drogas em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi condenado a 37 anos e seis meses de prisão por ordenar a morte do policial militar Francisco Fernandes de Souza, em janeiro de 2019 . Já Leonardo da Silva Oliveira, um dos executores do crime, recebeu uma pena de 34 anos e seis meses de reclusão no mesmo julgamento, realizado nesta quinta-feira (12).

De acordo com denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), Cremilson, conhecido como Coroa, então gerente na comunidade Roseiral, vetava qualquer contato entre moradores da região e policiais. Em seu histórico, há a participação direta na morte de um cabo da Polícia Militar que acessou a localidade por engano, em 2017; a ordem para a execução, em 2018, de dois moradores (um sobreviveu) que tinham policiais como amigos; e a divulgação de uma lista de alvos a serem eliminados por manterem elos com agentes da lei.

Sobre o policial Francisco Fernandes, ainda segundo o MPRJ, a vítima estava numa comemoração de aniversário na porta de casa quando foi alvejada. O PM residia nas proximidades e já havia repreendido usuários de drogas, que relataram o episódio aos traficantes responsáveis por ordem de execução.

Durante o julgamento, a promotoria afirmou que a motivação para o homicídio foi vingança e demonstração de poder do tráfico local. O Conselho de Jurados acolheu a tese sobre o crime ter sido cometido por motivo torpe, de maneira que dificultou a defesa da vítima e contra agente de segurança pública em razão da função.

Na sentença, ficaram destacados a gravidade da conduta dos réus; o fato de o policial ter morrido na frente dos próprios filhos (de 3 e 6 anos de idade) ao receber diversos tiros; e as consequências sociais e familiares decorrentes do crime.